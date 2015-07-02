

10 yıllık Facebook logosunda değişiklikler







Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, site içerisinde 10 yıldır aynı logoyu kullanmaktaydı. Dün itibari ile logo fontunu değiştiren Facebook, yeni logoyu platforma sürdü. Yıllardır Facebook üzerinde tasarım farklılıkları, yeni özellikler gözlemlense de logo hep aynı kalmıştı.







Logo değişmesine rağmen çok büyük farklılıkların olmadığını belirtelim, sadece logonun yanı fontunun değiştiği, dikkatlice bakınca anlaşılabiliyor. Bunun yanı sıra logoya yine mavi – beyaz renkler hakim diyebiliriz. Facebook'un gençleşmiş logo tasarımına eski – yeni kıyaslaması yaparak değişiklikleri görebilirsiniz.



