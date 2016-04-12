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facebook live videolar arama sonuçlarında görünecek!

FACEBOOK LİVE VİDEOLAR ARAMA SONUÇLARINDA GÖRÜNECEK!

Facebook Live adı verilen canlı yayın özelliği ile ilgili önemli bir gelişme Facebook tarafından resmi olarak duyuruldu. Facebook Live yayınları arama sonuçlarında çıkacak!

Tarih : 12 Nisan 2016, 09:44
Puan Ver : Facebook Live Videolar Arama Sonuçlarında Görünecek!(7/10)9


Facebook Live adı verilen canlı yayın özelliği ile ilgili önemli bir gelişme Facebook tarafından resmi olarak duyuruldu. Facebook Live yayınları arama sonuçlarında çıkacak!



Arama özelliği konusunda son günlerde önemli yeniliklere imza atan Facebook, şimdi ise canlı yayın özelliğini bir üst noktaya taşıyacak bir özellik ile karşımızda. Facebook Live videoları arama sonuçlarında görüntülenebilecek!



Facebook Live ve arama özelliği!



Facebook Live özelliği Periscope gibi canlı yayın uygulamaları karşısında önemli bir rakip ve şimdi bu özellik bir adım daha öteye taşınıyor. Facebook içerisinde bir arama yaptığınızda, yaptığınız aramayla ilişkili bir Facebook Live videosu yani canlı yayın varsa direkt olarak görüntülemek mümkün olacak.



Arama sonuçları arasında bir canlı yayın varsa bu özel olarak belirtilecek. Bu özellik kısmen YouTube tarafında da görülebiliyor. Yani canlı yayınlar daha fazla ön plana çıkarılıyor. Bu sayede önemli bir gelişme olduğunda ve bunu Facebook üzerinden arattığınızda ilgili canlı yayınları izlemek mümkün olacak.



Bununla birlikte normal videolar ile canlı yayınlar tek bir ekranda da görüntülenebilecek. Bu sayede arama sonuçları daha zengin olacak. Örneğin daha önce izlediğiniz bir videoyu tıpkı YouTube kullanıyor gibi Facebook içerisinde arayarak bulabileceksiniz.



Geçtiğimiz yıllarda Facebook için “Google'a rakip arama motoru yapacak” şeklinde iddialar ortaya çıkıyordu. Görünüşe göre Facebook daha çok YouTube'a rakip olacak. Söz konusu yenilikler önümüzdeki günlerde Facebook'ta karşımıza çıkacak.



Akıllı telefonla çekilen en iyi fotoğraflar!








Etiketler: Facebook  Live  Videolar  Arama  Sonuçlarında  Görünecek    haber

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