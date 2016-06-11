

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen canlı oyun yayıncılığı şimdide Facebook üzerinden şekillenmeye devam ediyor.



Son dönemde popüler hale gelen canlı oyun yayıncılığı Facebook ile yeni bir boyut kazanıyor. Henüz başlamadığı oyunu öğrenmek isteyenler veya heyecanlı oyun karşılaşmalarını izlemekten zevk alanlar, bu platformlara giriş yapıyor. Oyun yayınları sektörünün lider ismi Twitch'in Amazon tarafından 1 milyar dolara satın alınması da bunun en büyük örneği.



Blizzard ve Facebook arasında oyun yayını konusunda anlaşma yapılmış bile. Başta Overwatch olmak üzere bütün Blizzard oyunları Facebook Live üzerinden canlı yayınlanabilecek.Yayından önceden haberdar olmak istiyorsanız arkadaş listesinde bulunmanız gerekiyor.



Geliştirilme aşamasında olan projenin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor. Bunun yanında sonbahar ayları başlamadan oyun akışlarının hizmete gireceği söyleniyor. İşbirliği şimdilik Blizzard oyunları ile sınırlı ama ilerleyen zamanda başka firmalarla da işbirliğine varılabilir. Bu ortaklıklar ilerleyen zamanda Facebook'a oldukça büyük yarar sağlayabilir.



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