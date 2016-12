Facebook Live Photos özelliğine destek vereceğini duyurmuş ancak daha sonra sessizliğini korumuştu. Şimdi ise test süreci başladı.



Apple'ın bu yıl iOS 9 ile birlikte iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerine kullanıma sunduğu Live Photos özelliği şimdilik oldukça kısıtlı kullanılabiliyor. Kullanıcılar Live Photos şeklinde fotoğraf çekebiliyor ancak bunu paylaşamıyor. Şimdiye kadar kullanılabilir şekilde destek veren sadece Tumblr uygulaması.



Facebook Live Photos özelliği test sürecine girdi!



iPhone 6s ve iPhone 6s Plus kullanıcılar için hareketli fotoğraf çekilmesine olanak tanıyan Live Photos, fotoğraf karesinden önceki ve sonraki 1.5 saniyeyi de kayıt ediyor. Böylelikle toplamda 3 saniyelik bir hareketli bir görüntü yakalanıyor. Buraya kadar her şey güzel görünse de, bu fotoğrafların paylaşılamaması can sıkıyor.



Live Photos desteği şimdiye kadar sadece Tumblr'dan geldi. Facebook bu özelliği destekleyeceğini duyurmuş ancak daha sonra sessizliğini korumuştu. Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre Facebook Live Photos özelliği için test sürecini başlattı. Şimdilik kapalı beta sürecinde olan özellik, önümüzdeki haftalarda genel kullanıma açılacak. Üstelik Facebook'a yüklenen Live Photos formatındaki görselleri diğer kullanıcılar da görebilecek.



Facebook Live Photos özelliğinden faydalanmak oldukça kolay olacak. Normal şekilde fotoğraf paylaşmak için seçim yaptığınızda, eğer ilgili fotoğraf Live Photos ile çekilmişse, fotoğrafı paylaşmadan önce ekranın bir köşesinde “Live” ibaresi görünecek. Yani fotoğrafı isterseniz klasik, isterseniz Live Photos formatında paylaşabileceksiniz.



