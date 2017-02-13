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facebook lite 200 milyon kullanıcıya ulaştı

FACEBOOK LİTE 200 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Facebook, iki yıl önce yayınladığı Facebook Lite uygulamasının kullanıcı sayısını açıkladı. Uygulama, dünya genelinde 200 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Tarih : 13 Şubat 2017, 09:14
Puan Ver : Facebook Lite 200 Milyon Kullanıcıya Ulaştı(8/10)10


Facebook, iki yıl önce yayınladığı Facebook Lite uygulamasının kullanıcı sayısını açıkladı. Uygulama, dünya genelinde 200 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.



Hatırlayacağınız gibi Facebook, iki yıl önce Facebook Lite adlı yeni bir uygulama yayınlamıştı. Facebook'un birçok özelliğine sahip olan bu uygulama, çok daha basit bir görünüme sahipti. İlk başta sadece Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerde yayınlanan uygulama, zamanla diğer ülkelere de geçiş yaptı. Bu geçişin ardından hızla yayılan Facebook Lite, iki yılın ardından önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.



Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Lite uygulamasının 200 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. 2016'nın mart ayında 100 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, 10 ay gibi kısa bir sürede bu rakamı ikiye katlamayı başardı. Özellikle internet bağlantısı çok daha hızlı olmayan veya kotalı olan kullanıcıların kullandığı Lite, Facebook'un daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağladı



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