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facebook, linkedın'in pazar payına göz dikti!

FACEBOOK, LİNKEDIN'İN PAZAR PAYINA GÖZ DİKTİ!

Sosyal medya ve iş dünyasını tek potada eriten LinkedIn, Facebook gibi devlerin de iştahını açtı. Dev sosyal medya servisi, Linked'ın pastasından çok büyük bir dilim istiyor.

Tarih : 12 Kasım 2016, 09:49
Puan Ver : Facebook, Linkedın'in Pazar Payına Göz Dikti!(6/10)5


Sosyal medya ve iş dünyasını tek potada eriten LinkedIn, Facebook gibi devlerin de iştahını açtı. Dev sosyal medya servisi, Linked'ın pastasından çok büyük bir dilim istiyor.



 



Dikkat ederseniz son zamanlarda, Facebook sayfalarında çok sayıda “iş dünyası” ile ilgili bilgilendirme bulunuyor. Bu söz konusu projenin ilk aşaması konumunda. F. Jobs isimli uygulama, Apply Now algoritması ile birleşince geniş iş olanaklarına fırsat sağlıyor. Yani Facebook profilinizde, CV'nizi ve yeteneklerinizi paylaşırsanız ve veri paylaşımını yasaklamazsanız, şirketler size sosyal medya servisinden ulaşıp, iş tekliflerinde bulunabilecek.



Elbette Büyük F, sizin onay verdiğiniz bilgileri firmalarla paylaşırken ciddi anlamada kazanç sağlayacak. Ortada bir kazan-kazan yapısı mevcut. Hem siz iş sahibi olabilecekseniz, hem Facebook şirketlerden para kazanabilecek, işsizlik azalırken, şirketler de istedikleri kalifiye personeli elde edebilecek. Bu da ünlü LinkendIn'e talebi kayda değer biçimde azaltacak. Kaybeden kimse olmayacak.



Şirketin üye sayısı düşünüldüğünde, sosyal medya devinin LinkendIn'e kıyasla katbekat fazla üyeye ve şirkete ulaşacağını öngörebiliriz. Zira Büyük F, aktif olarak iş aramayan personeller bile işverenden teklif alabilecek. Siz arkadaşınızla sohbet ederken, tepedeki mesajlar imgesine bir göz atın. Çarpıcı ve hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz!



Xbox One'a, Mass Effect Dopingi!








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