

Sosyal paylaşım devi Facebook'u kullanmayan internet kullanıcıları diğerlerinden daha mutlu!



Yapılan bir araştırma sonucunda sosyal paylaşımsitesini kullanmayı bırakanlar kendilerini daha mutlu ve daha az stresli hissediyor.



Danimarka Mutluluk Araştırma Enstitüsü'nün (Danish Happiness Research Institute) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre bir hafta boyunca Facebook kullanmayan denekler, kendilerini hayattan daha memnun, konsantrasyonu daha yüksek, daha az yalnız ve daha az stresli ve daha sosyal bulduklarını ifade etti.



İngiliz Guardian gazetesinin yer verdiği araştırma sonuçlarında bir hafta boyunca Facebook kullanmayan kişiler aile ve arkadaşları ile daha çok konuştuklarını ve onlarla daha çok vakit geçirdiklerini dile getirdi.



Gerçekleştirilen araştırma için yaşları 16 – 76 arasında değişen 1095 gönüllünün yarısına her zaman olduğu şekilde Facebook kullanmaları istenirken, diğer yarısından Facebook hesaplarını bir süreliğine girmemeleri istendi. Bir haftanın sonunda ise sosyal paylaşım sitesini kullanmayanların yüzde 55'i kendilerini daha az stresli hissettiklerini belirtti.



Araştırmanın sonuçları ile ilgili açıklama yapan Enstitü'nün Başkanı Meik Wiking, mutluluk ile ilgili veriere baktıklarında kendisini başkaları ile karşılaştırmanın insanlarda memnuniyetsizliğe yol açtığını gördüklerini belirterek, “Facebook, insanlar hakkında sürekli güzel ve iyi haberler veriyor Bu da Facebook‘u herkesin en iyi tarafını gösteren bir dünya haline” şeklinde konuştu.



Araştırmacılar için sonraki adım sosyal medya bağımlılığının olumlu etkilerinin ne kadar sürdüğü ve deneklerin ne kadar süreyle Facebook kullanmadan yaşayabilecekleri olacak. Enstitü Başkanı Wiking, bununla ilgili olarak deneyi bir yıl boyunca denemek istediğini ve kaç gönüllünün bunu kabul edeceğini merak ettiğini belirtti.



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