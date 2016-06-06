

Popüler sosyal medya servisi Facebook, kullanıcılarını “sinir bozucu” olarak nitelendirebilecek şekilde zorluyor.



Facebook'un kısa önceki politikasını hatırlamayan pek azdır. Sosyal medya servisi, kullanıcılarına “Messenger”ı yüklemeleri için bir nevi psikolojik baskı yapıyordu. Şimdiyse Facebook, eskisinden bile zorlayıcı biçimde “Messenger” uygulamasının yüklenmesi için baskı yapıyor.



Sosyal medya servisini Android platformu altında kullananlar adeta kuşatma altında. Olur da bir arkadaşınıza ait mesajlaşmaları görmek veya ona yeni mesaj göndermek isterseniz, başınız ciddi anlamda belada. Android akıllı cihaz kullanıcıları, hemen şu akıllara durgunluk veren mesajla karşılaşıyor: “Sohbetleriniz Messenger'a yükleniyor. Uygulamayı şimdi indirmek için Google Play'i ziyaret edin.”



PC kullanıcıları ve Apple iOS akıllı cihaz sahipleri, “şimdilik” bu zorlama uygulama nedeniyle rahatsız edilmiyor. Anlaşılan Marc Zuckerberg ve saz arkadaşlarının amacı, sinir bozucu uygulamayı öncelikle Android platformunda test etmek. Eğer bu testler başarılı olursa; Apple iOS ve Windows PC kullanıcıları da aynı mecburiyet ile yüz yüze gelecek.



Aslında dev sosyal medya servisi, bir nevi sosyal deney gerçekleştiriyor. Android temelli akıllı telefon ve tablet bilgisayar sahipleri, bu uygulamaya ne tepki verecek? Eğer yüzlerce milyon kişi, Messenger zorlamasını kabul ederse, kolayca Apple ve PC kullanıcılarına da aynı seçenek(!) sunulabilecek.



Facebook'un söz konusu politikasının, Microsoft'un Windows 7 ve Windows 8.1 sahiplerini, Windows 10'a geçirmek için yaptığı eylemlere aşırı derecede benzediğini de hatırlatmak lazım. Umarız, öncü sosyal medya servisi, en kısa zamanda bu uygulamadan vazgeçer.