Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

facebook kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaştı

FACEBOOK KULLANICI SAYISI 2 MİLYARA YAKLAŞTI

Facebook çok yakında 2 milyar aylık kullanıcıya ulaşacak. Şirketin reklamlardan elde ettiği gelir de akıl almaz rakamlara ulaşmış durumda.

Tarih : 07 Mayıs 2017, 10:57
Puan Ver : Facebook Kullanıcı Sayısı 2 Milyara Yaklaştı(9/10)6


Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook kullanıcı sayısını gün geçtikçe biraz daha arttırıyor. Bundan birkaç yıl önce zamanla popülerliğini yitirip düşüşe geçeceği iddia edilen sosyal ağ, yıllar sonra hala açık ara lider olmaya devam ediyor. Son mali çeyreğin sonuçlarını açıklayan Facebook, şirket için 2017'nin müthiş başladığını ortaya koydu.



Son mali çeyrekte toplam gelirinin 8 milyar doların üstüne çıktığını duyuran şirket, bu gelirin 7.86 milyar dolarının reklam gelirlerinden geldiğini açıkladı. Analiz şirketi eMarketer'a göre sosyal medya devi 2017'de sadece mobil reklam gelirlerinden 32 milyar dolardan fazla gelir elde edecek.



Bu arada sosyal medya devi önemli bir kilometre taşına daha ulaşmak üzere. 1.94 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olduklarını açıklayan şirket, 2 milyara çok yakında ulaşmayı bekliyor.








Etiketler: Facebook  Kullanıcı  Sayısı  2  Milyara  Yaklaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER