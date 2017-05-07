Facebook çok yakında 2 milyar aylık kullanıcıya ulaşacak. Şirketin reklamlardan elde ettiği gelir de akıl almaz rakamlara ulaşmış durumda.



Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook kullanıcı sayısını gün geçtikçe biraz daha arttırıyor. Bundan birkaç yıl önce zamanla popülerliğini yitirip düşüşe geçeceği iddia edilen sosyal ağ, yıllar sonra hala açık ara lider olmaya devam ediyor. Son mali çeyreğin sonuçlarını açıklayan Facebook, şirket için 2017'nin müthiş başladığını ortaya koydu.



Son mali çeyrekte toplam gelirinin 8 milyar doların üstüne çıktığını duyuran şirket, bu gelirin 7.86 milyar dolarının reklam gelirlerinden geldiğini açıkladı. Analiz şirketi eMarketer'a göre sosyal medya devi 2017'de sadece mobil reklam gelirlerinden 32 milyar dolardan fazla gelir elde edecek.



Bu arada sosyal medya devi önemli bir kilometre taşına daha ulaşmak üzere. 1.94 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olduklarını açıklayan şirket, 2 milyara çok yakında ulaşmayı bekliyor.