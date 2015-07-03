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facebook kimin izinden gidiyor?

FACEBOOK KİMİN İZİNDEN GİDİYOR?

Geçen sene Snapchat'i bünyesine katmak için 3 Milyar Dolarlık bir teklif yapan ve red cevabı alan Facebook, bu uygulamayı andıran yeni özelliklerini Mobil Uygulamasına getirdi.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 09:23
Puan Ver : Facebook Kimin İzinden Gidiyor?(6/10)4


Geçen sene Snapchat'i bünyesine katmak için 3 Milyar Dolarlık bir teklif yapan ve red cevabı alan Facebook, bu uygulamayı andıran yeni özelliklerini Mobil Uygulamasına getirdi.



İlk aşamada sadece iOS İşletim Sistemine sahip Akıllı Telefonlarda kullanılabilecek özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraflarını sisteme yüklemeden önce görsellerin üzerine sticker –Yapışkan- ve yazı yerleştirebiliyor.



Facebook'un Snapchat'i bünyesine katamamasının ardından benzer bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalar başlattığı bir süredir sıklıkla dillendirilen iddialar arasındaydı.



Son dönemde önemli yatırımlar yaparak WhatsApp ve Instagram'ı satın alan Facebook'un bu hamlesi akıllara sitenin kurucusu Mark Zuckerberg'in; “Satın alamıyorsan kopyala” sözünü akıllara getirdi.



Şu an için iPhone ve iPad'lerde kullanılabilen bu özelliğin gelecek aylarda Android platformuna da gelmesi bekleniyor. Sosyal medya devi Facebook, popüler Taşınabilir Cihaz Uygulaması Snapchat'e benzerliği ile dikkat çeken yeni özelliğini iOS sürümü ile bütünleştirdi.



Facebook 10 Yıl Sonra Logosunu Hafifçe Değiştirdi

 






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