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facebook, kendi tv uygulaması ile yeni bir atılım yapacak

FACEBOOK, KENDİ TV UYGULAMASI İLE YENİ BİR ATILIM YAPACAK

Facebook uzun zamandır planladığı TV uygulamasını yakın zamanda hayata geçirmeyi düşünüyor. Uygulama ilk hamlesini Apple TV ile yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:43
Puan Ver : Facebook, Kendi Tv Uygulaması İle Yeni Bir Atılım Yapacak(6/10)7


Facebook uzun zamandır planladığı TV uygulamasını yakın zamanda hayata geçirmeyi düşünüyor. Uygulama ilk hamlesini Apple TV ile yapmaya hazırlanıyor.



Son dönemde video alanında rakibi YouTube ile daha rekabetçi bir yarışa giren Facebook, bu doğrultuda yeni projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri olan TV uygulaması ilk olarak Apple TV ile işbirliğine gidiyor.



Facebook'un bu projesinde ön plana geçmek için çeşitli medya kuruluşları ile dizilerden spor programlarına, çeşitli içerikler ile kullanıcıya ulaşmanın planlarını yapıyor.



Şirket bu projede reklam gelirlerini ikili alana çekmeyi düşünüyor. Uygulama hem TV hem online platformlar için olduğundan her iki alanda olan reklamları bünyesinde toplayarak gelir kapısını aralayacak.



Bu yeni uygulamanın Apple TV haricinde hangi platformlara yönelik olarak hizmete geçeceği veya ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında henüz bir bilgi mevcut olmasa da yakın zamanda çok daha fazla bilgi geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.



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