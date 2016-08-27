

Facebook ile kullanıcı bilgilerini paylaşacak olan WhatsApp'a Tüketici Koruma Müşavirliği yasal işlem başlatacak. Teknolojioku.com'da yer alan habere göre, kararı Tüketici Koruma Müşavirliği'nin Elektronik Gizlilik ve Bilgi Merkezi bölümünde görevli olan Claire Gartland açıkladı.



Gartland, yaptığı açıklamada WhatsApp'ın Facebook tarafından satın alınmadan önce kullanıcı gizliliğine koruyacağına söz verdiği ancak son kararıyla bunu bozduğunu söyledi.



Bu sabah WhatsApp kullanıcılarına gizlilik sözleşmesi ile ilgili bildirim geldi.