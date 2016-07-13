FACEBOOK IQ: OYUN OYNAYANLARIN YÜZDE 44'Ü KADIN
Facebook IQ, mobil oyun trendleri ile ilgili yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçlarını duyurdu.
Facebook IQ, mobil oyun trendleri ile ilgili yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçlarını duyurdu.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki on iki ülkeden 18 yaş üstü katılımcılarla gerçekleştirilen araştırmadan çıkan sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:
Oyun severler her yerde, her zaman oyun oynuyor.
Araştırmaya katılan mobil oyun severlerin yüzde 45'i beklerken, yüzde 21'i ise iş yerlerinde oyun oynuyor.
Gelişmekte olan pazarlardaki oyun severler, gelişmiş pazarlardaki oyun severlere kıyasla akıllı telefonlarını 1,8 kat daha birincil oyun cihazları olarak tercih ediyor ve her bir oyun süresince akıllı telefonlarında fazladan 16 dakika geçiriyor.
Türkiye'deki oyun severlerin yüzde 73'ü, akıllı telefonlarını birincil oyun cihazı olarak kullanıyor. Akıllı telefonları yüzde 71 ile bilgisayarlar, yüzde 30 ile tabletler ve yüzde 16 ile konsollar takip ediyor. Türk oyun severlerin yüzde 45'i seyahat ederken, yüzde 44'ü beklerken ve yüzde 24'ü iş yerlerinde oyun oynuyor.
Oyun sever profili değişiyor.
Kadınlar da akıllı telefonlarında en az erkekler kadar çok oyun oynuyor. Araştırmanın gerçekleştirildiği on iki pazardaki akıllı telefonlarında oyun oynayanların ortalama yüzde 47'sini kadınlar, yüzde 53'ünü erkekler oluşturuyor.
Türkiye'de akıllı telefonlarında oyun oynayanların yüzde 44'ünü kadınlar, yüzde 56'sını erkekler oluşturuyor.
Aşkta ve oyunda her yol mubah!
Mobil oyun severler, mobilde oyun oynamayanlara göre 2,7 kat daha fazla “bir topluluğa ait olma duygusu” ile oyun oynuyorlar. Mobil oyun severler, arkadaşlarını yenmek için oyunlara para ödemeye 2,9 kat daha meyilliler.
Türkiye'dekimobil oyun severlerin yüzde 39'u sosyal ilişkiler için oyunlarda vakit geçiriyor. Türk mobil oyun severlerin yüzde 30'u ise topluluğun diğer üyeleri oynamayı bıraktığında oyunları terk ediyor.
Keşfet. Oyna. Paylaş
Araştırmanın gerçekleştirildiği on iki pazardaki oyun severlerin ortalama yüzde 68'i, yeni oyunları sosyal ağlarda keşfettiğini belirtiyor. Türkiye'deise bu oran yüzde 78 civarında seyrediyor. Türkiye'de sosyal ağları sırasıyla yüzde 73 ile fotoğraf/video servisleri ve yüzde 68 ise sohbet uygulamaları takip ediyor.
Oyunlar en çok prime time'da oynanıyor.
Araştırmanın gerçekleştirildiği on pazardaki mobil oyun severlerin yüzde 43'ü ebeveynlerden oluşuyor ve mobil oyun oynayan ebeveynler, bunu en çok akşam saatlerinde (17:00 – 20:00 arası) yapıyor.
Mobil oyun oynayan ebeveynlerin yüzde 83'ü, oyun uygulamalarını çocukları için satın alıyor.
Türkiye'de ise mobil oyun severlerin yüzde 48'ini ebeveynler oluşturuyor ve bunların yüzde 68'i, en çok akşam saatlerinde (17:00 – 20:00 arası) oyun oynuyor. Buna ek olarak mobil oyun sever ebeveynlerin yüzde 90'ı mobil oyunları aile aktivitesi olarak oynadığını belirtirken yüzde 95'i, çocukları ile eğitici aktivite amaçlı mobil oyunlar oynadığını ifade ediyor. Söz konusu ebeveynlerin yüzde 85'i, oyun uygulamalarını çocukları için satın alıyor.
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