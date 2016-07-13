Araştırmanın gerçekleştirildiği on pazardaki mobil oyun severlerin yüzde 43'ü ebeveynlerden oluşuyor ve mobil oyun oynayan ebeveynler, bunu en çok akşam saatlerinde (17:00 – 20:00 arası) yapıyor.



Türkiye'de ise mobil oyun severlerin yüzde 48'ini ebeveynler oluşturuyor ve bunların yüzde 68'i, en çok akşam saatlerinde (17:00 – 20:00 arası) oyun oynuyor. Buna ek olarak mobil oyun sever ebeveynlerin yüzde 90'ı mobil oyunları aile aktivitesi olarak oynadığını belirtirken yüzde 95'i, çocukları ile eğitici aktivite amaçlı mobil oyunlar oynadığını ifade ediyor. Söz konusu ebeveynlerin yüzde 85'i, oyun uygulamalarını çocukları için satın alıyor.