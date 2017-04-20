

Facebook, Tether-tenna adını verdiği ufak bir helikopter dron geliştiriyor. Bu dron, doğal afet veya felaketler yüzünden altyapının zarar gördüğü ve bozulduğu yerlere internet sağlamak için tasarlandı.







Zarar görmüş de olsa alt yapının bazı unsurlarını kullanarak internete bağlanan dron, internet sağlanması gereken yerin 30-60 metre üzerinde uçarak yapay bir wi-fi kulesi görevi görecek. Facebook'un "anlık-altyapı" adını verdiği yöntem sayesinde internet bağlantısı hızla geri kazanılabilecek.







Facebook'tan Yael Maguire yazdığı blog gönderisinde şunları söyledi: "Teknolojinin geliştirilmesi tamamlandığında, acil internet bağlantısı gereken yerlere aylarca kesintisiz bağlantı sunabileceğiz. Bu sayede altyapı tamir olana kadar insanlar internetten kopuk şekilde beklemek zorunda kalmayacaklar."







kaynak:chip