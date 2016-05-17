Hukuki sorunlar, açılan davalar, devletlerden gelen mahkeme talepleri ve hatta Facebook yöneticileri hakkında dava açan devletler derken, 1.5 milyar kullanıcıya sahip olmanın tüm hukuki ağırlığını yaşayan sosyal medya devi Facebook, hukuk departmanını güçlendirmek için yeni adımlar atıyor.



Hukuki sorunlar, açılan davalar, devletlerden gelen mahkeme talepleri ve hatta Facebook yöneticileri hakkında dava açan devletler derken, 1.5 milyar kullanıcıya sahip olmanın tüm hukuki ağırlığını yaşayan sosyal medya devi Facebook, hukuk departmanını güçlendirmek için yeni adımlar atıyor.



Facebook'un üzerindeki hukuki ağırlığı hafifletmek için aldığı yeni önlem, ABD'de deneyimli bir sulh hukuk mahkemesi hakimini işe almak oldu.



Firma, hakim Judge Paul Grewal'un hukuk departmanına katılacağını duyurdu. Hakimin Facebook'ta işe başlama tarihi Haziran ayının sonunu bulacak. Hakim, Facebook ile iş görüşmelerine başladığını Adalet Bakanlığı'na bildirdiği Ocak ayından beri, Facebook hakkındaki tüm davalardan çekilmiş bulunuyor. Grewal'un görevden çekilmeden önce elinde, ölen kızlarının Facebook hesabına erişim almak isteyen bir ailenin Facebook'a açtığı bir dava, yabancı bir geliştiricinin uygulamayı kullananların verilerine ulaşmak için açtığı bir dava gibi işler bulunuyordu.



Hakim Grewal Twitter'da yaptığı bir yorumda, yeni işinde çok komplike hukuki sorunların çözümü için çalışmak durumunda olacağını ve çok heyecanlı olduğunu da belirtti



Facebook ise hukuk departmanına ilk defa bu kadar üst düzey bir hukukçuyu katacak. Bu da şirketin davaların ve hukuki sorunların altında çok fazla boğulduğunun işareti olarak kabul ediliyor.



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