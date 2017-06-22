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Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor
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facebook hesaplarına 'kopya koruması' geliyor

FACEBOOK HESAPLARINA 'KOPYA KORUMASI' GELİYOR

Facebook'ta profil hırsızlıkları ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 15:36
Puan Ver : Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor(8/10)6


 Facebook'ta profil hırsızlıkları ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Profil fotoğrafınızı ve görülen bilgileri kopyalayarak aynı isimle hesap açan kötü niyetli kişiler, arkadaş listesindekilere mesaj atarak, dolandırıcılık yapabiliyorlar.



Bu tip vakaların dünya genelinde artışı üzerine, Facebook önlem almaya karar verdi. Test edilen özellik devreye girerse, insanlar profil fotoğraflarını indiremeyecek, paylaşamayacak ya da Facebook mesajıyla gönderemeycekler.



EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAYI ÖNLEYECEK



Özellik, ayrıca arkadaş listenizde olmayan kişilerin profil fotoğrafınızdaki kişileri etiketlemesini önleyecek ve insanların profil fotoğrafınızın ekran görüntüsünü almasını önleyecek. Ancak bu özellik şimdilik sadece Android işletim sistemli telefon ve mobil cihazlarda işe yarayacak.



Marc Goodman'in Future Crimes (Gelecek suçlar) adlı kitabına göre günde 600 bin Facebook hesabı hack'leniyor. Bu yollardan birisi de hesap klonlamak, yani hesabın bir kopyasını oluşturarak çevredeki insanları kandırmak.



HESABINIZIN KOPYALANMASINI/ÇALINMASINI ÖNLEMEK İÇİN...



- Gönderilerinizi, fotoğraflarınızı ve profildeki bilgilerinizi sadece arkadaşlarınızın ya da kendinzin görebileceği şekilde ayarlayın.



- Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık taleplerini kabul etmeyin.



- Parolanızı ve kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.



- Hesabınızın güvenlik ayarlarında çift aşamalı güvenlik seçeneğini etkinleştirin.



 



kaynak:habertürk








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