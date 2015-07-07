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facebook hesabınızı silmek istiyorsanız...

FACEBOOK HESABINIZI SİLMEK İSTİYORSANIZ...

Facebook'tan tamamen kurtulabilmek için 7 adım...

Tarih : 07 Temmuz 2015, 09:46
Puan Ver : Facebook Hesabınızı Silmek İstiyorsanız...(5/10)6


1- Facebook hesabınıza oturum açın.



2- Facebook sayfanızın üstündeki kilit simgesine tıklayın.



3- Açılan menüden Ayarlar'a tıklayın.



4- Sol taraftan ikinci sırada bulunan Güvenlik seçeneğine tıklayın. Şimdi "Hesabımı dondur" bağlantısına tıklayın.



5- Facebook hesabınızı kapatmak, elbette çok kolay olmayacak. Yaptıklarınızı onaylamanızı isteyen sayfayı da geçin. 



6- Facebook'u terk etme nedeninizi seçtikten sonra, en alttaki "Dondur" düğmesine tıklayın.



Tebrikler, Facebook hesabınızı devre dışı bıraktınız. Ancak bu işlemi kalıcı hale getirmek istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri yerine getirmeniz gerekli.



7- Facebook hesabınızı silmeye hazırsanız, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak "Hesabımı sil" düğmesine tıklayın.



Sil'e tıkladıktan sonra hesabınız geri gelmeyecek biçimde silinecek. Artık özgürlüğünüzün tadını çıkarabilirsiniz.








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