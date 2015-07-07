FACEBOOK HESABINIZI SİLMEK İSTİYORSANIZ...
Facebook'tan tamamen kurtulabilmek için 7 adım...
1- Facebook hesabınıza oturum açın.
2- Facebook sayfanızın üstündeki kilit simgesine tıklayın.
3- Açılan menüden Ayarlar'a tıklayın.
4- Sol taraftan ikinci sırada bulunan Güvenlik seçeneğine tıklayın. Şimdi "Hesabımı dondur" bağlantısına tıklayın.
5- Facebook hesabınızı kapatmak, elbette çok kolay olmayacak. Yaptıklarınızı onaylamanızı isteyen sayfayı da geçin.
6- Facebook'u terk etme nedeninizi seçtikten sonra, en alttaki "Dondur" düğmesine tıklayın.
Tebrikler, Facebook hesabınızı devre dışı bıraktınız. Ancak bu işlemi kalıcı hale getirmek istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri yerine getirmeniz gerekli.
7- Facebook hesabınızı silmeye hazırsanız, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak "Hesabımı sil" düğmesine tıklayın.
Sil'e tıkladıktan sonra hesabınız geri gelmeyecek biçimde silinecek. Artık özgürlüğünüzün tadını çıkarabilirsiniz.
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