Facebook'tan tamamen kurtulabilmek için 7 adım...



1- Facebook hesabınıza oturum açın.



2- Facebook sayfanızın üstündeki kilit simgesine tıklayın.



3- Açılan menüden Ayarlar'a tıklayın.



4- Sol taraftan ikinci sırada bulunan Güvenlik seçeneğine tıklayın. Şimdi "Hesabımı dondur" bağlantısına tıklayın.



5- Facebook hesabınızı kapatmak, elbette çok kolay olmayacak. Yaptıklarınızı onaylamanızı isteyen sayfayı da geçin.



6- Facebook'u terk etme nedeninizi seçtikten sonra, en alttaki "Dondur" düğmesine tıklayın.



Tebrikler, Facebook hesabınızı devre dışı bıraktınız. Ancak bu işlemi kalıcı hale getirmek istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri yerine getirmeniz gerekli.



7- Facebook hesabınızı silmeye hazırsanız, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak "Hesabımı sil" düğmesine tıklayın.



Sil'e tıkladıktan sonra hesabınız geri gelmeyecek biçimde silinecek. Artık özgürlüğünüzün tadını çıkarabilirsiniz.