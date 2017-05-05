

Avustralya basınında son günlerde çıkan haberler Facebook'u zor durumda bırakabilir. Şirket hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.



The Australian tarafından ortaya çıkarılan yeni belgeler Facebook hakkında çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bu belgelere göre sosyal medya devi reklamların daha etkili olması için kullanıcıların duygusal hallerinden faydalanıyor. Sosyal medya kullanıcıların ruh hallerini tespit eden şirket, daha sonra reklam verenlere bu durumdan faydalanmaları için gerekli bilgileri veriyor.



İddialara göre bu durumdan en çok da gençler etkileniyor. Genç Facebook kullanıcılarının ne zaman bunalımda olduğunu veya değersiz hissetiğini tespit eden şirket, daha sonra bu gençlere o durumda yönelecekleri şeylerin reklamlarını gösteriyor. The Australian tarafından hazırlanan raporda insanların ruh hallerinin nasıl tespit edildiği, kullanılan algoritmalar detaylı şekilde açıklanıyor. Bu durumun sadece Avustralya'da mı gerçekleştiği yoksa tüm dünyada mı uygulandığı bilinmiyor. Sosyal medya devi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Ancak bu iddialar önümüzdeki günlerde şirketin başını fazlasıyla ağrıtabilir.



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