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facebook güvenlik önlemlerini arttırıyor

FACEBOOK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTTIRIYOR

Son yılların en büyük sosyal medya platformu Facebook'un kullanıcı sayısı git gide artıyor. Bu bağlamda Facebook güvenlik önlemlerini arttırıyor.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:41
Puan Ver : Facebook Güvenlik Önlemlerini Arttırıyor(10/10)8


Son yılların en büyük sosyal medya platformu Facebook'un kullanıcı sayısı git gide artıyor. Bu bağlamda Facebook güvenlik önlemlerini arttırıyor.



Son yılların en büyük sosyal medya platformu Facebook'unkullanıcı sayısının 2 milyarayaklaştığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu kadar büyük bir topluluğa sahip olunca güvenliğin de önemi haliyle artıyor. Zira platformun uygulaması Facebook Liveile kullanıcılar dünyanın neresinde olursa olsun canlı yayın yapabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir adam, işlediği cinayeti Facebook'ta canlı olarak yayınlamıştı. Firma bu gibi olayların ve istenmeyen videoların önüne geçmek için çalışmalara başladı. Facebook güvenlik önlemlerini arttırıyor.



Firmanın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'un videoların daha hızlı şikayet edildiği ve önlemlerin daha hızlı alındığı bir sisteme geçmek için çalıştığını açıkladı. Bu bağlamda çok büyük bir şirkete dönüşen Facebookistihdam da sağlamış olacak. Zira firma, 4,500kişilik operasyon ekibini3,000kişilik yeni kadro ile güçlendirecek. Bu operasyon ekibi, platform üzerinde yapılan milyonlarca şikayeti incelemekle ile görevli. Eklenen 3000yeni personel ise şikayetler daha hızlı çözüme kavuşacak.



Firma ayrıca kullanıcılara daha rahat bir kullanım sunmak adına şikayet sisteminde de iyileştirmeye gidecek. Facebook'unbünyesinde barındığı video başta olmak üzere hassas içerikleri kaldırmak için verdiği mücadele, kullanıcılar tarafından mennuniyetle karşılandı. Zira şikayet edilen bazı videoların uzun süre boyunca kaldırılmaması kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayan bir aksaklıktı.



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Etiketler: Facebook  Güvenlik  Önlemlerini  Arttırıyor    haber

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