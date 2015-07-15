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facebook gelecekte telepati ile çalışacak

FACEBOOK GELECEKTE TELEPATİ İLE ÇALIŞACAK

Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg, Facebook üzerinden düzenlediği bir soru-cevap etkinliğinde, Facebook'un geleceğine yönelik planları hakkında ipuçları verdi.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 09:21
Puan Ver : Facebook Gelecekte Telepati İle Çalışacak(6/10)6


Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg, Facebook üzerinden düzenlediği bir soru-cevap etkinliğinde, Facebook'un geleceğine yönelik planları hakkında ipuçları verdi.



Zuckerberg'e göre, gelecekte Facebook kullanıcıları deneyimlerini, düşüncelerini telepati yöntemiyle paylaşacaklar.



Bu söylem şimdilik çok “hayalci/uçuk” bir düşünce gibi görünse de, bilimsel gelişmeler, insanların yakın gelecekte telepati ile iletişim kurabileceğini gösteriyor.  Bilim insanları şimdiden, insanların sadece düşünerek belli nesnelere veya yazılımlara müdahale edebileceklerini gösterdiler. Hatta, kolunu bacağını oynatamayan engellilerin, düşünerek yazı yazmasını veya bilgisayardaki fare imlecini kullanmasını sağlayan donanımlar hazırlandı.



Benzer teknolojiler kullanılarak, bir kullanıcının düşüncelerini veya deneyimlerini, Facebook'taki arkadaşları ile paylaşmaları mümkün olabilecek.



Facebook'un son yıllarda farklı kullanıcı deneyimleri yaşatacak ürünleri yüksek fiyatlar ödeyerek satın almasından da anlaşılacağı üzere Zuckerberg'in, ileride ortaya çıkacak teknolojik gelişmelerin Facebook'u demode bırakmaması için, önceden araştırma yaptığı ve önlem aldığı da bir gerçek. Bu amaçla, sanal gerçeklik gözlüğü Oculus'u, Whatsapp'ı ve Instagram'ı satın alan Zuckerberg'in kısa süre sonra, bilgisayarlar ve insan beyni arasında düşünsel bağ kurmayı sağlayacak teknolojik donanımları da satın almak isteyebileceğini tahmin etmek zor değil.








Etiketler: Facebook  Gelecekte  Telepati  İle  Çalışacak    haber

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