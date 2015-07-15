

Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg, Facebook üzerinden düzenlediği bir soru-cevap etkinliğinde, Facebook'un geleceğine yönelik planları hakkında ipuçları verdi.



Zuckerberg'e göre, gelecekte Facebook kullanıcıları deneyimlerini, düşüncelerini telepati yöntemiyle paylaşacaklar.



Bu söylem şimdilik çok “hayalci/uçuk” bir düşünce gibi görünse de, bilimsel gelişmeler, insanların yakın gelecekte telepati ile iletişim kurabileceğini gösteriyor. Bilim insanları şimdiden, insanların sadece düşünerek belli nesnelere veya yazılımlara müdahale edebileceklerini gösterdiler. Hatta, kolunu bacağını oynatamayan engellilerin, düşünerek yazı yazmasını veya bilgisayardaki fare imlecini kullanmasını sağlayan donanımlar hazırlandı.



Benzer teknolojiler kullanılarak, bir kullanıcının düşüncelerini veya deneyimlerini, Facebook'taki arkadaşları ile paylaşmaları mümkün olabilecek.



Facebook'un son yıllarda farklı kullanıcı deneyimleri yaşatacak ürünleri yüksek fiyatlar ödeyerek satın almasından da anlaşılacağı üzere Zuckerberg'in, ileride ortaya çıkacak teknolojik gelişmelerin Facebook'u demode bırakmaması için, önceden araştırma yaptığı ve önlem aldığı da bir gerçek. Bu amaçla, sanal gerçeklik gözlüğü Oculus'u, Whatsapp'ı ve Instagram'ı satın alan Zuckerberg'in kısa süre sonra, bilgisayarlar ve insan beyni arasında düşünsel bağ kurmayı sağlayacak teknolojik donanımları da satın almak isteyebileceğini tahmin etmek zor değil.