

Durum çok ciddi. Yapmadığımız bir paylaşım yüzünden ceza almamak için, Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Suçları Sosyal Ağ Bildirgesi çerçevesinde, Facebook'un güvenlik açığından ötürü hesabım üzerinde bulunan tüm verilerimin (IP, fotoğraflarım, paylaşımlarım vs.) çarpıtma yolu ve yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce kullanılmasından ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Türk Ceza Kanunu maddeleri gereğince Facebook sorumludur. Bu hesabımdan başka bir hesabım olmadığını bildirir ve gereğinin buna göre yapılmasını tarafınıza arz ederim.



NOT:Paylaşmayın. Kopyalayıp durum bildirgesi olarak yapıştırın"







Özellikle dün bu paylaşım çoğu insanın kendi sayfalarında yer aldığı gibi, Facebook anasayfada da bu metnin resmi geçidi vardı! Herkesin paylaştığı ama gerçekten böyle bir durum var mı bilmediği paylaşım ile ilgili facebook bugün açıklama yaptı.







Bu tür paylaşımların siber bir zararı olmasa bile kişileri korkutma amacı güdüp, insanların kendilerini güvensiz hissetmelerini sağlama gibi bir amacı olabiliyor. İşte DURUM ÇOK CİDDİ! metni ile ilgili Facebook'un Türkiye sayfasında yapmış olduğu açıklama:







Facebook'taki güvenliğiniz ile ilgili olarak kopyalayıp yapıştırmanız istenen bir bildirim içeren paylaşımlar görmüş olabilirsiniz. Lütfen bu tip paylaşımlara itibar etmeyin.







Facebook'ta paylaştığınız içerik ve bilgilerin ne şekilde paylaşıldığını gizlilik ayarlarınızdan, hesap güvenliğinizi de güvenlik ayarlarınızdan kontrol edip düzenleyebilirsiniz.



Başkalarının sizin hakkınızda hangi bilgileri görebildiği ile hesabınızı güvende tutmaya yardımcı olacak yollar hakkında daha fazla bilgi almak için Temel Gizlilik Bilgileri sayfasını ziyaret edin. Ayrıca daha fazla bilgi için Veri Politikamızı okuyabilirsiniz.