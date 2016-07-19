O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook 'durum çok ciddi' ile ilgili açıklama yaptı!

FACEBOOK 'DURUM ÇOK CİDDİ' İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Dün Facebook'ta "Durum çok ciddi" ile başlayan bir metin yayınlandı. Bu metni kopyalayıp sayfalarında paylaşan binlerce insanı tedirginlik aldı! Facebook anasayfalar bu paylaşımla doldu. Türkiye'nin gündemine oturan bu konu ile ilgli Facebook bir açıklama yayınladı! İşte Facebook'un açıklaması.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 15:13
Puan Ver : Facebook 'durum Çok Ciddi' İle İlgili Açıklama Yaptı!(9/10)11


Durum çok ciddi. Yapmadığımız bir paylaşım yüzünden ceza almamak için, Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Suçları Sosyal Ağ Bildirgesi çerçevesinde, Facebook'un güvenlik açığından ötürü hesabım üzerinde bulunan tüm verilerimin (IP, fotoğraflarım, paylaşımlarım vs.) çarpıtma yolu ve yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce kullanılmasından ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Türk Ceza Kanunu maddeleri gereğince Facebook sorumludur. Bu hesabımdan başka bir hesabım olmadığını bildirir ve gereğinin buna göre yapılmasını tarafınıza arz ederim.

NOT:Paylaşmayın. Kopyalayıp durum bildirgesi olarak yapıştırın"



Özellikle dün bu paylaşım çoğu insanın kendi sayfalarında yer aldığı gibi, Facebook anasayfada da bu metnin resmi geçidi vardı! Herkesin paylaştığı ama gerçekten böyle bir durum var mı bilmediği paylaşım ile ilgili facebook bugün açıklama yaptı.



Bu tür paylaşımların siber bir zararı olmasa bile kişileri korkutma amacı güdüp, insanların kendilerini güvensiz hissetmelerini sağlama gibi bir amacı olabiliyor. İşte DURUM ÇOK CİDDİ! metni ile ilgili Facebook'un Türkiye sayfasında yapmış olduğu açıklama:

 

Facebook'taki güvenliğiniz ile ilgili olarak kopyalayıp yapıştırmanız istenen bir bildirim içeren paylaşımlar görmüş olabilirsiniz. Lütfen bu tip paylaşımlara itibar etmeyin.



Facebook'ta paylaştığınız içerik ve bilgilerin ne şekilde paylaşıldığını gizlilik ayarlarınızdan, hesap güvenliğinizi de güvenlik ayarlarınızdan kontrol edip düzenleyebilirsiniz.

Başkalarının sizin hakkınızda hangi bilgileri görebildiği ile hesabınızı güvende tutmaya yardımcı olacak yollar hakkında daha fazla bilgi almak için Temel Gizlilik Bilgileri sayfasını ziyaret edin. Ayrıca daha fazla bilgi için Veri Politikamızı okuyabilirsiniz.








Etiketler: Facebook    Durum  Çok  Ciddi    İle  İlgili  Açıklama  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER