

Oculus Rift ile aslında donanım üretmeye başlayan Facebook şimdi bu işe çok daha yoğun biçimde odaklanacak. Sosyal medya devi bu amaçla 2000 m2 alana sahip büyük bir donanım laboratuvarı açtı.



Tamamen yeni donanımlar geliştirmeye odaklanacak Area 404 isimli yeni laboratuvarda sanal gerçeklik gözlükleri için aksesuarlar, kameralı dronelar veya henüz aklımıza gelmeyen yeni icatlar ortaya çıkacak.



Facebook, laboratuvarda çalışacak mühendislerin, birbiriyle yakın temas halinde olmasını da istiyor. Böylece kendi projesi üzerinde çalışan küçük gruplar yerine, tüm projelerdeki ekiplerin birbiri ile yoğun iletişim içinde olması sağlanacak.



Area 404'ten çıkacak donanımların neler olacağı şimdilik bilinmiyor ancak Facebook'un ilginç ürünlerle dikkati sürekli üzerine çekerek kısa zamanda önemli bir donanım üreticisi olması bekleniyor.