O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook donanım laboratuvarı açıyor

FACEBOOK DONANIM LABORATUVARI AÇIYOR

Zuckerberg'in 1,5 milyar kullanıcıya sahip sosyal medya servisi, donanım üreticisi olmaya soyunuyor.

Tarih : 07 Ağustos 2016, 09:42
Puan Ver : Facebook Donanım Laboratuvarı Açıyor(0/10)


Oculus Rift ile aslında donanım üretmeye başlayan Facebook şimdi bu işe çok daha yoğun biçimde odaklanacak. Sosyal medya devi bu amaçla 2000 m2 alana sahip büyük bir donanım laboratuvarı açtı.



Tamamen yeni donanımlar geliştirmeye odaklanacak Area 404 isimli yeni laboratuvarda sanal gerçeklik gözlükleri için aksesuarlar, kameralı dronelar veya henüz aklımıza gelmeyen yeni icatlar ortaya çıkacak.



Facebook, laboratuvarda çalışacak mühendislerin, birbiriyle yakın temas halinde olmasını da istiyor. Böylece kendi projesi üzerinde çalışan küçük gruplar yerine, tüm projelerdeki ekiplerin birbiri ile yoğun iletişim içinde olması sağlanacak.



Area 404'ten çıkacak donanımların neler olacağı şimdilik bilinmiyor ancak Facebook'un ilginç ürünlerle dikkati sürekli üzerine çekerek kısa zamanda önemli bir donanım üreticisi olması bekleniyor.








Etiketler: Facebook  Donanım  Laboratuvarı  Açıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER