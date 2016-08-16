

Facebook bu sefer haber kaynağınızı daha "bilgilendirici" hale getirmek için harekete geçti.







Sosyal ağın "sıralama sinyali" olarak adlandırdığı yeni işlev, en bilgilendirici haberleri ve yazıları karşınıza çıkarmayı amaçlıyor. Algoritma şöyle çalışıyor: Facebook'un Feed Quality Program üyeleri, makalelere bir ile beş arasında bir puan veriyorlar. Makalelere yüksek puan veren katılımcılara bu yazıyı okumaktan neden hoşlandıkları da soruluyor. Ardından bu veriler kullanılarak bir "sıralama sinyali" oluşturuluyor. Sıralama sinyali, Facebook'un herhangi bir paylaşımın sizi ilgilendirip ilgilendirmeyeceğini hesaplamakta kullandığı sinyallerden yalnızca biri.







Sonuç olarak kişisel olarak bilgilendirici bulacağınız yazıları kolayca bulmanız amaçlanıyor. Daha önce duymayanlar için Feed Quality Program'ın günlük cevaplanan "on binlerce" anketten ve çalışmaları için kendilerine ücret ödenen katılımcılardan oluştuğunu söyleyelim. Makalelerin bilgilendirici olup olmadığını belirlemekte Feed Quality Program'dan faydalanılacak olsa da Facebook, sizin ilgi alanlarınıza da önem verecek.







Facebook sadece birkaç gün önce "tıklama tuzağı" makaleleri tarihe karıştırmak üzere önemli bir adım atmıştı. Firma haber kaynağı algoritmasını sıkça değiştirdiğinden, bununla ilgili son okuduğunuz haber muhtemelen bu haber olmayacak.