

Facebook, kreatiflerin fikirlerini mobilde hayata geçirmelerini sağlayacak Creative Hub 'ı dünya çapında kullanıma sundu.



Creative Hub ile birlikte İlham Galerisi'nin de gelişini duyuran Facebook, Galeri'nin mobilde yaratıcılığın öne çıkan örneklerinin sergilenmesi için kullanılacağını açıkladı. Facebook, İlham Galerisi'nin diğer marka ve ajansların Facebook ve Instagram üzerinde neler yaptıklarının kolayca görülmesine yardımcı olacağını ifade etti.



Creative Hub, Haziran ayında Cannes Lions'da duyuruldu ve 30 kreatif ajans tarafından denendi. Facebook, kreatiflerin Facebook ve Instagram için içerik üretmelerini kolaylaştırmaya yönelik bir araç olan Creative Hub'ı sektörden gelen talepler doğrultusunda geliştirdiklerini açıkladı. Creative Hub'ın yardımıyla yeni platformların ve yazılımların rahatça denenebileceği, içeriğin mobilde nasıl görüneceğinin kolayca anlaşılabileceği belirtildi. Facebook, Creative Hub'ı mobilde dikkat çeken fikirlerin hızlı ve kolayca yayılabileceği ve üretilebileceği bir yer olması için tasarladıklarını açıkladı.



Facebook Ürün Pazarlama Ekip Lideri Patrick Thompson, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Mobil pazarlama, her geçen gün daha da hızlı gelişiyor. Kreatif sektörlerin hızlı hareket ettiklerinin ve reklamcıların insanlarla anlamlı bağlar kurmalarına yardımcı olabilmeleri için Instagram, Facebook gibi platformları tamamen anlamaya ihtiyaçları olduğunun farkındayız. Creative Hub ile kreatif dünyanın fikirlerle oynayabileceği, deneyler yapabileceği ve öğrenebileceği bir alan yaratıyor, aynı zamanda da düşüncelerini mobile kolayca uyarlamalarını ve anlamlı bir biçimde paylaşmalarını sağlıyoruz.”



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