Her gün Facebook üzerinden milyonlarca gönderi paylaşılıyor. Bu gönderilerden bazıları ilginç senaryolara sebep olabiliyor. İşte Facebook çıplak tablo davası ve sonuçları.



Her gün Facebook üzerinden milyonlarca gönderi paylaşılıyor. Bu gönderilerden bazıları ilginç senaryolara sebep olabiliyor. İşte Facebook çıplak tablo davası ve sonuçları.



Yaklaşık beş yıl önce Frederic Durand isimli 57 yaşındaki bir öğretmen, Facebook hesabı hesabı üzerinden ünlü bir tablonun fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşım üzerine Facebook, hesabı kapatmıştı. Paylaşılan tablo 1866 yılına ait “The Origin of the World” isimli 19. Yüzyıldan son derece popüler bir sanat eseri. Gustave Courbet isimli ressam tarafından çizilen tabloda bir kadının genital bölgesinin görülmesi Facebook tarafından hoş karşılanmadı.



Tabii ki söz konusu Fransa ve Paris olduğunda sanat daha fazla ön plana çıkıyor. 57 yaşındaki öğretmen Frederic Durand, bu durum üzerine Facebook'a dava açmıştı. Dava sonuçlandı ve Facebook davayı kaybetti.



Kullanıcının asıl sinirlendiği nokta, Facebook'un konu hakkında hiçbir açıklama yapmadan hesabını kapatması olmuş. Bu sebeple Facebook'tan 20.000 Euro tazminat talep eden 57 yaşındaki öğretmen bu amacına artık ulaşabilir.



Dava sebebiyle sanat düşmanı ilan edilen Facebook, bir sanat eseri ile pornografinin farkını daha iyi ayırt etmeli şeklinde eleştiri topluyor. Ancak Facebook'un topluluk kuralları bu konuda oldukça net. Çıplaklık içeren sanat eserlerinin paylaşılmasının farklı kültür ve yaş gruplarında istenmeyen etkiler doğurabileceği savunuluyor. Ancak buna rağmen özel olarak genital bölgeye odaklanmamış fotoğrafların sorun teşkil etmeyeceği söyleniyor.



Kısacası mahkeme Facebook'u haksız bulsa da konu ciddi bir tartışmaya dönüştü. Sizce sanat eseri olup olmadığına bakılmaksızın her türlü çıplaklık sansürlenmeli mi? Konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.