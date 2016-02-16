O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Facebook çıplak tablo davasını kaybetti!

FACEBOOK ÇIPLAK TABLO DAVASINI KAYBETTİ!

Her gün Facebook üzerinden milyonlarca gönderi paylaşılıyor. Bu gönderilerden bazıları ilginç senaryolara sebep olabiliyor. İşte Facebook çıplak tablo davası ve sonuçları.

Tarih : 16 Şubat 2016, 09:08
Puan Ver : Facebook Çıplak Tablo Davasını Kaybetti!(8/10)5


Her gün Facebook üzerinden milyonlarca gönderi paylaşılıyor. Bu gönderilerden bazıları ilginç senaryolara sebep olabiliyor. İşte Facebook çıplak tablo davası ve sonuçları.



Yaklaşık beş yıl önce Frederic Durand isimli 57 yaşındaki bir öğretmen, Facebook hesabı hesabı üzerinden ünlü bir tablonun fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşım üzerine Facebook, hesabı kapatmıştı. Paylaşılan tablo 1866 yılına ait “The Origin of the World” isimli 19. Yüzyıldan son derece popüler bir sanat eseri. Gustave Courbet isimli ressam tarafından çizilen tabloda bir kadının genital bölgesinin görülmesi Facebook tarafından hoş karşılanmadı.



Tabii ki söz konusu Fransa ve Paris olduğunda sanat daha fazla ön plana çıkıyor. 57 yaşındaki öğretmen Frederic Durand, bu durum üzerine Facebook'a dava açmıştı. Dava sonuçlandı ve Facebook davayı kaybetti.



Kullanıcının asıl sinirlendiği nokta, Facebook'un konu hakkında hiçbir açıklama yapmadan hesabını kapatması olmuş. Bu sebeple Facebook'tan 20.000 Euro tazminat talep eden 57 yaşındaki öğretmen bu amacına artık ulaşabilir.



Dava sebebiyle sanat düşmanı ilan edilen Facebook, bir sanat eseri ile pornografinin farkını daha iyi ayırt etmeli şeklinde eleştiri topluyor. Ancak Facebook'un topluluk kuralları bu konuda oldukça net. Çıplaklık içeren sanat eserlerinin paylaşılmasının farklı kültür ve yaş gruplarında istenmeyen etkiler doğurabileceği savunuluyor. Ancak buna rağmen özel olarak genital bölgeye odaklanmamış fotoğrafların sorun teşkil etmeyeceği söyleniyor.



Kısacası mahkeme Facebook'u haksız bulsa da konu ciddi bir tartışmaya dönüştü. Sizce sanat eseri olup olmadığına bakılmaksızın her türlü çıplaklık sansürlenmeli mi? Konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz.



MWC 2016'da beklenen 5 amiral gemisi!







Etiketler: Facebook  Çıplak  Tablo  Davasını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER