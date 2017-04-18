ABD'de kız arkadaşıyla tartışan bir siyahi, 74 yaşındaki adamı Facebook'ta canlı yayında öldürdü. 13 kişiyi daha öldürdüğünü söyleyen katil kayıplara karıştı



ABD'nin Cleveland kentinde kız arkadaşıyla tartışan Steven Stephens (37), işlediği cinayeti Facebook'tan canlı yayınladı.



Paskalya Günü'nde gerçekleşen olayın ardından açıklama yapan Cleveland polisi, Robert Godwin (74) adlı siyahiyi yol kenarında durduran Stephens'ın cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatarak izini kaybettirdiğini duyurdu. Polis, yayın sırasında yaptığı telefon konuşmasında 13 kişiyi daha öldürdüğünü söyleyen katilin yakalanması için arama çalışması başlattı.



Facebook yetkilileri söz konusu videonun yayından kaldırıldığını açıkladı. Geçen temmuz ayında canlı yayında Chicago'daki bir şahıs vurularak öldürülmüş, mart ayında ise bir kişi Facebook'ta canlı yayın yaparken 16 kez vurulmuştu.







kaynak:habertürk