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facebook, canlı yayını masa üstüne taşıyor

FACEBOOK, CANLI YAYINI MASA ÜSTÜNE TAŞIYOR

Facebook’un mobil cihazlarda kullanıma sunduğu ve kısa sürede popüler olan Live Video özelliği yakında masa üstüne de taşınıyor.

Tarih : 20 Eylül 2016, 13:14
Puan Ver : Facebook, Canlı Yayını Masa Üstüne Taşıyor(0/10)


Facebook'un mobil cihazlarda kullanıma sunduğu ve kısa sürede popüler olan Live Video özelliği yakında masa üstüne de taşınıyor. 



Facebook'a, laptop veya masa üstü cihazlarda, web tarayıcısı üzerinden girenlerin de canlı video yayını yapmasını sağlayacak bu gelişme ile Facebook'un Twitch gibi oyun videoları veya farklı konularda videolar üreten içerik sağlayıcıları için popüler bir platforma dönüşmesi bekleniyor.



Kullanıcıların durum güncelleme kutusu üzerinde bulunacak canlı yayın düğmesi ile kolayca başlatabilecekleri canlı yayınlar, daha sonra kullanıcıların videoları arasına kayıt edilmiş olarak saklanacak.



Facebook ayrıca, popüler kullanıcıların canlı yayınlardan para kazanmalarını sağlayacak yeni yöntemler üzerinde çalıştığının da altını çiziyor. Böylece para kazanmak için Twitch veya YouTube üzerinde yayın yapan tanınmış video üreticilerinin Facebook'a taşınmasını umut ediyor.



Bütün o drone'ları kim kontrol edecek?










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