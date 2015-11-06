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facebook çalışanlarına iphone'u bıraktırıyor!

FACEBOOK ÇALIŞANLARINA İPHONE'U BIRAKTIRIYOR!

iOS ile Android arasındaki savaşın sadece satış rakamlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Tarih : 06 Kasım 2015, 11:09
Puan Ver : Facebook Çalışanlarına İphone'u Bıraktırıyor!(7/10)4


iOS ile Android arasındaki savaşın sadece satış rakamlarıyla alakalı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.



iOS ile Android arasında var olan mücadele, hemen her platformda kendisini gösteriyor. Ancak bugün gelen haber, ilk bakışta böyle bir mücadelenin sonucu gibi görünse de, aslında işin iç yüzü çok farklı.



Dünyanın en büyük sosyal medya sitesi olan Facebook, çalışanlarına iPhone kullanmayı bırakıp ucuz Android telefonlara yönelmesini emretti. Bunun sebebi ise aslında gayet mantıklı. Sosyal medya devi uygulamalarını iOS platformu için test etmekte çok zorlanmıyor. iOS'un hem tek bir telefonda çalışması hem de stabil bir işletim sistemi olması bu durumu kolaylaştırıyor. Ancak Android öyle değil.



Bildiğiniz gibi binlerce farklı Android işletim sistemli marka var. Bunun yanında piyasada halen Android'in ilk sürümünü bile kullanan telefonların olduğu biliniyor. İşte bu sebeplerden dolayı Facebook'un Android testlerini yapması daha zor oluyor. Sosyal medya devi ise, çalışanlarına bu tarz telefonlar kullandırarak, bir bakımca canlı test yapma peşinde.



Windows 10, XP'nin Gelişmiş Hali








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