

Mark Zuckerberg'in babalık iznine ayrılacağını duyurmasının ardından şirket tüm tam zamanlı çalışanları için doğum izinlerini arttırdı.



Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ten çalışanlarına büyük müjde.Mark Zuckerberg'in babalık iznine ayrılacağını duyurmasının ardından şirket tüm tam zamanlı çalışanları için doğum izinlerini arttırdı. Bundan sonra kadın ya da erkek, tüm Facebook çalışanları 4 ay ücretli doğum izni kullanabilecekler.



Mark Zuckerberg'in babalık iznine ayrılması tüm çalışanlarının işine yaradı. Böylece tam zamanlı çalışan herkes nerede yaşadıklarına ve cinsiyetlerine bakılmaksızın ücretli olarak 4 ay doğum iznine ayrılabilecek. Anneler kadar babaların da yeni doğan bebekleriyle zaman geçirmeleri gerektiğine inanan Facebook'un bu yeni politikası 1 Ocak 2016 itibariyle uygulamaya alınacak.



Söz konusu uygulamanın bebek evlat edinenler için de geçerli olduğunu belirten FacebookGlobal İnsan Kaynakları Başkanı Lori Goler konuyla ilgili olarak, “Facebook olarak çalışanlarımızı ve onların önem verdikleri insanları desteklemeye odaklanıyoruz. Hayatlarının her evresinde onların yanında olmayı istiyoruz ve ücretli doğum izni bunun önemli bir parçası” ifadelerinde bulundu.



Ülkemizde doğum izinleri ise anne ve babalar için farklı uygulanıyor. Anne 16 hafta ücretli doğum izni kullanabiliyorken, babalar sadece 3 gün ücretli doğum izni alabiliyorlar.