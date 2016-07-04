O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

facebook bağış toplama işine girdi

FACEBOOK BAĞIŞ TOPLAMA İŞİNE GİRDİ

Sosyal medya devi Facebook, hayır kurumları için bağış toplanmasına imkan veren yeni bir özelliği duyurdu. Buna göre, ticari amaç gütmeyen hayır kurumları artık Facebook üzerinde, kullanıcılardan bağış toplayabilecek.

Tarih : 04 Temmuz 2016, 11:28
Puan Ver : Facebook Bağış Toplama İşine Girdi(6/10)3


Yeni uygulama ile açılacak bağış sayfasından kurumların kendi sayfalarına yönlendirme yapılamayacak, bağışlar doğrudan Facebook sistemi üzerinden toplanacak ve para Facebook'un hesabında birikecek, biriken para ve tüm bağışçılar şeffaf şekilde görülebilecek.



Facebook bağış kampanyalarında biriken paranın %5'ini masraflar için kesecek. Bunun %2'si ilgili kampanyaları organize eden veya denetleyen Facebook personelinin masrafları için ayrılacak. %3'lük kısım ise paranın hayır kurumları hesabına transferi için bankaların keseceği komisyon bedellerine ödenecek.



Facebook'un bu yeni özelliği hayır kurumlarına bağış kampanyalarında test ettikten sonra yakın gelecekte, topluluk fonlama projelerine de açması bekleniyor. Böylece Kickstarter ve Indiegogo gibi, büyük ilgi gören topluluk fonlama servislerinde oluşan milyarlarca dolarlık fonun büyük bölümünün Facebook'a akması mümkün olacak.








Etiketler: Facebook  Bağış  Toplama  İşine  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER