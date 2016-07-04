Sosyal medya devi Facebook, hayır kurumları için bağış toplanmasına imkan veren yeni bir özelliği duyurdu. Buna göre, ticari amaç gütmeyen hayır kurumları artık Facebook üzerinde, kullanıcılardan bağış toplayabilecek.



Yeni uygulama ile açılacak bağış sayfasından kurumların kendi sayfalarına yönlendirme yapılamayacak, bağışlar doğrudan Facebook sistemi üzerinden toplanacak ve para Facebook'un hesabında birikecek, biriken para ve tüm bağışçılar şeffaf şekilde görülebilecek.



Facebook bağış kampanyalarında biriken paranın %5'ini masraflar için kesecek. Bunun %2'si ilgili kampanyaları organize eden veya denetleyen Facebook personelinin masrafları için ayrılacak. %3'lük kısım ise paranın hayır kurumları hesabına transferi için bankaların keseceği komisyon bedellerine ödenecek.



Facebook'un bu yeni özelliği hayır kurumlarına bağış kampanyalarında test ettikten sonra yakın gelecekte, topluluk fonlama projelerine de açması bekleniyor. Böylece Kickstarter ve Indiegogo gibi, büyük ilgi gören topluluk fonlama servislerinde oluşan milyarlarca dolarlık fonun büyük bölümünün Facebook'a akması mümkün olacak.