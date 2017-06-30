Dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda bulunan Facebook 2 milyarın üzerinde aylık kullanıcıya ulaşarak aslında internetin de büyüklüğünü ispatlıyor.



Dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda bulunan Facebook 2 milyarın üzerinde aylık kullanıcıya ulaşarak aslında internetin de büyüklüğünü ispatlıyor.



2004 yılının şubat ayında yayın hayatına başlayan, çıktığı günden itibaren gündemden hiç düşmeyen Facebook, artık herkesin yer aldığı bir mecra haline geldi. Son birkaç yılda çıkan yeni sosyal ağlar ile birlikte koltuğu biraz sallanmış olsa da Facebook, 13 yıllık yayın hayatı boyunca daima çok konuşulan bir mecra olmayı başardı. Markanın genç ve yenilikçi CEO'su Mark Zuckerberg'in bu tavrı sayesinde “sürdürülebilir başarı”nın elde edildiğini söylesek herhalde yanlış olmaz. Şirketin bu başarısını ilk açıklayan da yine Mark Zuckerberg oldu. Ardından ürün direktörü Mike Nowak çeşitli açıklamalarda bulundu.



Facebook, 1 milyarlık kilometre taşına kuruluşunun ardından 5 yıl sonra ulaşmıştı. Bu başarıdan 8 yıl sonra 2 milyar barajını da resmen aştı. Mike Nowak ise 800 milyon kişinin kendi platformlarında beğeni yaptığını ve 175 milyon kişinin muhteşem beğenisini kullandığını ifade etti. Ayrıca yapılacak yeniliklerin de sinyalini verdi.



Mark Zuckerberg ise başarıyı şu ifadelerle paylaştı; “Bu sabah Facebook resmen 2 milyar kullanıcıya ulaştı. Dünyayı birbirine bağlıyoruz daha da yakınlaştırmak için çabalıyoruz. Bu yolculukta sizinle beraber olmak bir onurdur.



Bir süredir kendi platformlarına getirdiği hikayeler özelliğiyle eleştiri oklarına hedef olan şirketten bu konuda bir açıklama gelmedi. Kamuoyu sosyal devini, Snapchat'e ait özellikleri kopyalamak ile suçlamıştı.



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