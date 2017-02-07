Gün geçtikçe daha fazla kullanıcıyı bünyesine katan Facebook, hizmet verdiği kitleyi 2 milyar kullanıcıya ulaştırmak için kolları sıvamaya çoktan başlamış gözüküyor.



Gün geçtikçe daha fazla kullanıcıyı bünyesine katan Facebook, hizmet verdiği kitleyi 2 milyar kullanıcıya ulaştırmak için kolları sıvamaya çoktan başlamış gözüküyor.



Gün geçtikçe artan sosyal medya kullanım oranı bu alanda en önde gelenlerden biri olan Facebook tarafından oldukça ilgiyle izleniyor. Şirket 2 milyar kullanıcıya ulaşmanın planlarını yapmaya başladı.



Firmanın belirttiği rakamlara göre geçen yıl son çeyrek içinde toplam aylık kullanıcı sayısı 1.86 milyar rakamına ulaşmış durumda. Bu olumlu tabloların sonucunda Facebook borsa kariyerinde en fazla kullanıcısına geçen çeyrekte ulaşmış oldu.



Gelir bazında incelendiğinde ise geçmiş çeyrek içinde 8.8 milyar dolar gelir kazanıldı. Yıl özelinde ise yüzde 50 artış yakalanırken, büyüme rakamları dahilinde yıl içerisinde 27 milyar dolar gelir kazanıldı. Bu payda en önemli etkilerden biri ise video reklamlar olarak gösteriliyor.



İstatistiklere bakacak olursak her bir çeyrek içinde firmanın 70 milyon kullanıcıyı bünyesine katacağını düşünecek olursak 2 milyon kullanıcıya ulaşması oldukça mümkün gözüküyor.



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