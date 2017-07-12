Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Beşiktaş'ta Fabri'nin arkasında kalan Tolga Zengin'e teklifte bulundu: Senin tecrübene ihtiyacım var.

Son olarak Castro ve Nabil Ghilas transferlerini bitiren Göztepe'de 1 numara için bomba bir isim gündeme geldi: Tolga Zengin...

Osmanlıspor'un tecrübeli kalecisi Karcemarskas'ı bitiremeyen Göz Göz, Beşiktaş'ta ikinci kaleci pozisyonuna düşen Tolga Zengin'i listesine aldı. Sporx'in haberine göre, Siyah-Beyazlı takımda Fabri'nin ardında kalan Tolga için bu hafta içi İzmir ekibinin nabız yoklayacağı ifade edildi.

"SENİN TECRÜBENE İHTİYACIM VAR"

Şenol Güneş'in 2 sezon yardımcılığını yapan ve takımda futbolcularla son derece iyi ilişkileri olan Tamer Tuna'nın Tolga'yla görüşerek, "Senin tecrübene ihtiyacım var. Kariyerine oynayarak devam etmek istiyorsan kapım sana açık" diyerek çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada