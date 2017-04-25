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fabrikaların yerine konut inşa ediliyor

FABRİKALARIN YERİNE KONUT İNŞA EDİLİYOR

İstanbul Merter'deki eski üretim tesislerinin yerine markalı konut projeleri yükseliyor.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:06
Puan Ver : Fabrikaların Yerine Konut İnşa Ediliyor(9/10)11


Şehir merkezinde kalan fabrika ve atölyelerin şehir dışındaki daha geniş ve ferah alanlara taşınmasıyla birlikte, boşalan arazilerin üzerinde alışveriş merkezleri, rezidanslar, beş yıldızlı oteller ve iş merkezleri yükselmeye devam ediyor.TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine göre İstanbul'un tekstil ve sanayide önde gelen bölgelerinden Merter'de fabrika dönüşümleriyle birlikte yaklaşık 4 bin adet bağımsız bölümden oluşan markalı projeler hayata geçti.

FİYATLAR YÜZDE 50 ARTTI



Fabrikaların yerine gelen yeni yapılar bölgede metrekare fiyatlarını adeta uçuruyor. TSKB verilerine göre üretim tesislerinin yerine gelen markalı konutlar bölgenin değerini son 4 yılda değerini yüzde 50 artırdı. 2013 yılında 4-5 bin TL olan metrekare fiyatları bugün 6-8 bin TL mertebelerine ulaştı.



 



kaynak:ensonhaber








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