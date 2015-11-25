FABRİKADA MAKİNE KAZANI PATLADI!
KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir fabrikada makine kazanının patlaması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Olay gece saatlerinde, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomobil hortum sistemlerini üreten bir fabrikada meydana geldi. Makinenin kazanının patlaması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaralandı.
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