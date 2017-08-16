Gaziantep'te meydana gelen iplik fabrikası yangınında kayıplara karışan iş adamını bulmak için kül ve enkaz arasında yürütülen arama faaliyetine ara verildi. Fabrikanın tamamında arama ve tarama yapan ekipler, henüz kayıp iş adamına ilişkin bir ize ulaşamadı.

"DETAYLI ARAMA YAPILDI ANCAK HİÇBİR İZ YOK"

Yaklaşık 100 kişi ile 52 saat süren arama çalışmaları hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, "Bugün de çalışmalarımızı tamamlayacağız. İnce aramalar yaptık. AFAD, itfaiye'den sonra UMKE ekiplerini de çağırdık. Firmanın kendi personeli ile de yüze yakın insan ile çok hassas bir arama yaptık. Olası bir emare, iz yada geriye kalan bir parça bulmaya gayret ettik. Fakat şuan itibariyle herhangi bir bulguya rastlayamadık" dedi.

KÜL VE ENKAZIN YÜZDE 95'İ ELDEN GEÇTİ

Yılmaz, yangının ardından fabrikadaki kül ve enkazın çok hassas bir arama ile elden geçirilmesine rağmen hiçbir ize rastlanılmadığını ifade etti. Yılmaz, "2 gündür enkazın büyük kısmını bitirmiştik. Bugün yüzde 95'ini bitirdik. Geriye kalan kaba enkaz. Enkaz kaldırma birkaç gün sürer ama bizim arama taramamız, muhtemelen yarın sonlanacaktır" şeklinde konuştu.İŞ ADAMININ AİLESİ EN AZINDAN BİR PARÇASINI İSTİYOR

Yılmaz, kayıp iş adamını arayan ekiplerin çabasını ailenin yakından gördüğünü vurgulayarak, hiçbir izin bulunamamasının ailenin de ümidini tükettiğini söyledi. Ailenin arzusunun Tuncay Kara'ya ait en azından bir parçayı bulmak olduğunu vurgulayan İtfaiye Dairesi Başkanı Cafer Yılmaz, "Ailenin de bizden isteği olabildiği kadar arama taramayı yapmak. İş adamının kalan bir parçası varsa onu bulmak. Biz de bu nedenle sonuna kadar devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYIP İŞ ADAMI TAMAMEN YANMIŞ OLABİLİR"

Cafer Yılmaz, yangın esnasında iş adamı Kara'nın bir pamuk ya da iplik balyası yanında dumandan etkilenerek, baygınlık geçirmiş olabileceğini ve tutuşan balyalar ile birlikte tamamen küle dönüşmüş olabileceğini ifade etti. Ailenin, bu ihtimalin de farkında olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Aile, böyle büyük bir yangından sonra içeride kalan herhangi bir insanın, canlının bir parçasına ulaşmanın çok zor olduğunun farkındalar. Balyanın dibinde kaldıysa çok zor. Duvar dibi veya kolon dibi olsaydı belki bir parçasına ulaşılabilirdi. Belki bir balyanın dibinde kaldı. Balyalar yanarken o yüksek aleve, ısıya saatlerce maruz kalmış olabilir. Bir parça ya da uzuv bulmayı zorlaştırıyor" diye konuştu.GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK

Cuma gününe kadar sürecek çalışmalarda da fabrika sahibi Tuncay Kara'ya ulaşılmaması durumunda ise kayıp iş adamı için Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

Kaynak: haberinburada