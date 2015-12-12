O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

FABRİKA YANGININA TOMA'LI MÜDAHALE


FABRİKA YANGININA TOMA'LI MÜDAHALE
Tarih : 12 Aralık 2015, 09:08
Puan Ver : Fabrika Yangınına Toma'lı Müdahale(0/10)


Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan büyük çaplı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan da (TOMA) su sıkılarak müdahale edildi.



Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde, Mersin Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir kereste fabrikasında sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevlerin bir anda tüm iş yerini kapladığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çok sayıda araç ve personelle yangına müdahale etmeye başladı.



Yangının büyük çapta olması nedeniyle olay yeri yakınlarındaki Mersin Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bulunan bazı TOMA'lardan da yararlanılarak yangın söndürülmeye çalışıldı.








Etiketler: Fabrika  Yangınına  Toma    Müdahale    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER