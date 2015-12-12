

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan büyük çaplı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan da (TOMA) su sıkılarak müdahale edildi.







Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde, Mersin Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir kereste fabrikasında sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.







Alevlerin bir anda tüm iş yerini kapladığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çok sayıda araç ve personelle yangına müdahale etmeye başladı.







Yangının büyük çapta olması nedeniyle olay yeri yakınlarındaki Mersin Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bulunan bazı TOMA'lardan da yararlanılarak yangın söndürülmeye çalışıldı.