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fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 18 YARALI

Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 18 fabrika işçisi kadın yaralandı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:26
Puan Ver : Fabrika İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 18 Yaralı(5/10)3


Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde işçileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kadın işçi yaralandı.



Kaza, Ergene İlçesi'nin Karamehmet- Ulaş Mahallesi karayolu üzerinde meydana geldi. Sabah vardiyası için işçileri fabrikaya götüren minibüs virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.



Kazada minibüste bulunan 18 kadın işçi yaralandı.



 



kaynak:sol.org








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