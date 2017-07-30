Bahçesine Hint Keneviri Ekti, Domates Sanıyordum Dedi
Fenerbahçe, Aboubakar İçin 7 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı
Pınar Altuğ'dan Olay Sözler: Cinsellik Olmadan Hayat Olur Mu?
Konya'da Gasp Edilip Bıçaklanan Genç, Köfteciye Sığındı
Nükhet Duru, Selülitlerine Ve Kilosuna Aldırmadan Bikinili Görüntü Verdi
Bakan Albayarak: Maden Güvenlik Kurumu Kuruyoruz
İstanbul'u Vuran Tufan Sonrası Uzmanlar Uyardı: Bu Daha Başlangıç
Fakıbaba: Çiftçilerin Zararını Karşılama Zorundayız
Fabrika Bahçesindeki Eğlenceye Özel Harekat Polisi Zırhlı Araçla Müdahale Etti
Almanya'da Bir Kişiyi Öldürüp 5 Kişiyi Bıçakla Yaralayan Teröristi, Ömer Yakalattı
Bülent Ersoy İle Banu Alkan'ın Diyalogları Pahalıya Patladı! Rtük 450 Bin Tl Ceza Kesti
Ankara Valisi Açıkladı: Altındağ'da 8 Yabancı Ajan Ve Misyoner Yakalandı
Önce Kaza Sonra Kavga! İki Taraftan 8 Kişi Isırıkla Yaralandı
Şırnak'ın Faraşin Bölgesinde 9 Terörist Öldürüldü
Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
Neil Armstrong Müzesindeki Altın Ay Modülü Çalındı
Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
Hayırsız Evlat Tartıştığı Annesine 11 El Ateş Etti
Hulusi Akar, Yüksekova'daki Askeri Birlikleri Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Kahramanı Ailenin Nikah Törenine Katıldı

FABRİKA BAHÇESİNDEKİ EĞLENCEYE ÖZEL HAREKAT POLİSİ ZIRHLI ARAÇLA MÜDAHALE ETTİ


Fabrika Bahçesindeki Eğlenceye Özel Harekat Polisi Zırhlı Araçla Müdahale Etti
Tarih : 30 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Fabrika Bahçesindeki Eğlenceye Özel Harekat Polisi Zırhlı Araçla Müdahale Etti(7/10)3

Afyonkarahisar'da, bir fabrika bahçesinde gerçekleştirilen eğlencede havaya ateş açılmasının ardından bölgeye giden polis ekiplerine şahısların mukavemet göstermesi üzerine duruma özel harekat polisi zırhlı araçla müdahale etti. Olayda yaklaşık 14 kişi gözaltına alındı.

BİR GRUP GENÇ BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPIYORDU

Edinilen bilgilere göre, olay Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Caddedeki bir et işleme tesisinde meydana geldi. İddialara göre, dün akşam saatlerinde bir grup genç kısa bir süre sonra evlenecek olan ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kişiye bekarlığa veda partisi yapmak için bir araya gelerek eğlence tertip etti.HAVAYA ATEŞ AÇILINCA POLİS VE ÖZEL HAREKAT BASKIN YAPTI

Sazlı sözlü eğlencede iddialara göre, gecenin ilerleyen saatlerinde alkolünde etkisi ile grup üyeleri çeşitli türdeki silahlarla havaya ateş açtıkları öne sürüldü. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi ile olay yerine giden ekipler duruma müdahale etmek istedi. Ancak grup üyeleri polise direnerek mukavemete gösterdi. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye takviye istedi. Çok sayıda polis ekibi ile birlikte fabrika önüne özel harekat polisi ile zırhlı araç sevk edildi.14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçleri ardından Cumhuriyet Savcılığı'ndan olayın gerçekleştiği fabrikaya yönelik arama kararının çıkarılmasını da talep ettiler. Kısa süren bir müdahale sonrası grup üyelerinden 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

FABRİKA ÖNÜNDE ZIRHLI ARAÇ NÖBET TUTTU

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, fabrika önünde özel harekata ait zırhlı aracın nöbet tutması ise dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fabrika  Bahçesindeki  Eğlenceye  Özel  Harekat  Polisi  Zırhlı  Araçla  Müdahale  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER