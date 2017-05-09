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fabri o pozisyon için ilk kez konuştu

FABRİ O POZİSYON İÇİN İLK KEZ KONUŞTU

Beşiktaş'ta herkes F.Bahçe derbisinde kaybedilen iki puana yanarken, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un "görmediği" pozisyonlar ise siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasına oturdu.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:22
Puan Ver : Fabri O Pozisyon İçin İlk Kez Konuştu(6/10)5


 Bunlardan en önemlisi elbette, uzatma dakikalarda yaşanan pozisyondu. F.Bahçe defansının ceza sahasına ortaladığı topa Beşiktaş savunması ile birlikte kaleci Fabricio da yükseliyor. Bir anda Marcelo'nun kafasına çarpan top filelere gidiyor ve skor 1-1 oluyor... Herkes olayın şokunu yaşarken, hakem Fırat Aydınus ise hiçbir şey olmamış gibi orta noktayı gösteriyor ve golü geçerli sayıyor.



EMENİKE OMUZ ATIYOR

Ancak pozisyon dikkatle izlendiğinde, F.Bahçeli Emenike'nin, ceza sahasına ortalanan topa hiç bakmadığı ve direkt olarak kaleci Fabricio'nun üzerine doğru giderek, İspanyol file bekçisinin göğsüne omuzuyla vurduğu açıkça görünüyor... Bu darbe sonrası Fabricio da dengesini kaybediyor ve rahatça alabileceği topu yakalayamıyor... Her şey gayet net görünüyor ama bir tek hakem Fırat Aydınus, Emenike'nin bu pozisyonda Fabricio'ya yaptığı 'faulü' göremiyor... Peki sonuç olarak neler oluyor?



ŞİKAYET EDECEKLER

Hakem Fırat Aydınus "Pozisyon nizami, hiçbir sıkıntı yok" diyerek verdiği gol kararıyla karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor... Lider Beşiktaş, şampiyonluk yarışında altın değerinde iki puan kaybediyor... Rakip F.Bahçeli futbolcular, saha içinde inanılmaz bir sevinç yaşıyor... Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar isyan bayrağını çekiyor, ancak Fırat Aydınus hiçbir açıklama yapmadan stattan ayrılıyor. Beşiktaş kulübü resmi olarak bir açıklama yapmasa da, Beşiktaşlı taraftarların Aydınus'u şikayet etmeye hazırlandığı öğrenildi.



 



kaynak:sabah






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