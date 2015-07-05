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fabiano ve ba imzaladı

FABİANO VE BA İMZALADI

Fenerbahçe, Porto'dan kiraladığı kaleci Fabiano Ribeiro ve stoper Abdoulaye Ba için imza töreni düzenledi

Tarih : 05 Temmuz 2015, 19:46
Puan Ver : Fabiano Ve Ba İmzaladı(6/10)3


Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, futbol takımı sportif direktörü Giuliano Terraneo'nun da katılımıyla gerçekleştirilen törende, Abdoluaye Ba ile Fabiano Ribeiro kendilerini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Giuliano Terraneo, kadrolarına iki önemli oyuncu dahil ettiklerini dile getirerek, "Onları bu takıma kazandırdığımız için son derece mutluyum. Abdoulaye Ba ve Fabiano Ribeiro ile uzun süredir görüşmelerimiz sürüyordu ve gerçekten istediğimiz oyunculardı. Bu takıma çok uygun olduğuna inandığımız oyuncular. Hocamızın oyun sistemine fazlasıyla uygun iki oyuncu. Bu oyuncuları takımımıza kazandırdığımız için çok mutluyum" diye konuştu.



Terraneo, sağlık kontrolünden geçen ve bugün sözleşme imzalaması beklenen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza için görüşmelerinin sürdüğünü anlatarak, "Souza ile görüşme sürecimiz devam ediyor. Kulübü Sao Paulo ile de görüşmelerimiz sürüyor. Bugün Sao Paulo'dan onu temsil eden kişi gelecekti ama gelemedi. Yarın burada olacak ve birkaç gün içinde Souza'nın durumu da netleşecek" ifadelerini kullandı.








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