

Piyasalarda Doktor Kıyamet olarak bilinen ünlü yatırımcı Marc Faber, küresel ekonominin zayıflamaya devam ettiğini ve daha kötü günlerin kapıda olduğunu söyledi ama iyimser tahminlerde bulundu. Faber, yatırımcıların hala güçlü fırsatlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Faber, herkesin altına yatırım yapması gerektiğini belirtti.







CNBC kanalına konuşan Marc Faber, “Şu anda Titanik'te gidiyor gibiyiz. Ama bu gemi batmadan önce birkaç gezi daha yapabilir ve yolcular bu yolculuktan büyük zevk alabilir” dedi.







Küresel piyasalarda aşağı yönlü bir trend beklediğini ifade eden Faber, güvenli liman olarak elinde fiziki altın tuttuğunu ve bunu bahçesine gömdüğünü söyledi. Doktor Kıyamet aynı zamanda altın madenciliği yapan şirketlerin hisselerini de aldığını ifade etti.







Faber, ortalama bir yatırımcıya ise altın borsa yatırım fonlarına yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini söyledi.







Doktor Kıyamet, “Herkes altın alsın” dedi.







Faber, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını da değerlendirdi ve şu anda küresel borsalardaki aşağı yönlü hareketin bu karardan kaynaklandığını ifade etti.







Faber, bu kararın borsalarda kötü bir gidiş yaratmaması gerektiğini de ifade etti.