Lise döneminde öğrendiği 10 parmak F klavye kullanımındaki hızını Türkiye ve dünya şampiyonluklarıyla taçlandıran Celal Aşkın, Almanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında, hem kendi rekorunu kırdı hem de Türkiye'ye iki yeni ödül daha kazandırdı.

F KLAVYENİN MUCİDİNDEN EĞİTİM ALDI

Gümüşhane Adalet Meslek Lisesi'nde okuduğu 2002 yılında F klavye kullanmayı öğrenen, kazandığı İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nda da çalışmalarını sürdüren Celal Aşkın, "Türk milli klavyesi" olarak da nitelendirilen F klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener'den eğitim aldı.

DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA ÜST ÜSTE 4 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Aşkın, ilk olarak 2007 yılında F klavyede Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Bundan sonra 10 yıl boyunca bunu kimseye kaptırmayan Aşkın, katıldığı dünya şampiyonalarında da üst üste 4 kez şampiyon oldu.

KENDİ REKORUNU KIRIP DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından Berlin'de 22-28 Temmuz'da düzenlenen 51. INTERSTENO Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'na da katılan Aşkın, burada klavye vuruşunu 22 bin 500'den 23 bin 738'e çıkartarak kendi rekorunu kırıp dünya şampiyonu oldu.

8 DAKİKALIK SES DEŞİFRESİNİ 4 HATA İLE BİTİRDİ

Aşkın, ayrıca yarışmada, sesi yazıya çevirme kategorisinde 8 dakikalık ses deşifresini 4 hata ile bitirip hem dünya şampiyonluğu sayısını artırdı, hem de bu alanda Türkiye'ye ilk kez şampiyonluk kazandırdı.

HOBİSİ TUTKUYA DÖNÜŞTÜ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık Adliyesinde İcra Müdürü olarak görev yapan Aşkın, yaptığı açıklamada, başlangıçta bir hobi olan klavye kullanımının sonradan bir tutkuya dönüştüğünü, 14 Türkiye, 6 da dünya şampiyonluğu kazanarak, bu tutkusunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"ANINDA SESİ YAZIYA ÇEVİRME"

Almanya'da düzenlenen şampiyonada "30 Dakikalık Tecrübeliler" kategorisi hatasız sürat yarışında 1 dakikada net 151 kelimeyle, 23 bin 738 vuruşla dünya rekoru kırarak dünya şampiyonluğu aldığını dile getiren Aşkın, bunun yanı sıra Türkiye'nin daha önce hiç şampiyonluğu bulunmadığı "anında sesi yazıya çevirme" kategorisinde 8 dakikalık ses deşifresi yaparak, 4 hata ile yine dünya şampiyonu olduğun belirtti.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU 6'YA ÇIKARDI

Elde ettiği başarılardan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Aşkın, toplamda 4 dünya şampiyonluğunu 6'ya çıkardığını anlattı.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMIŞ OLDUK

Kendini her sene geliştirdiğini dile getiren Aşkın, daha önce 22 bin 500 vuruşlu dünya rekorunu da daha da yükselterek 23 bin 700 gibi bir skora çıkartarak yine kendi rekorunu kırdığını vurgulayan Aşkın, "Bu yıl yapılan şampiyonaya 26 farklı ülkeden yaklaşık 500 yarışmacı katıldı. Her biri kendi klavyesiyle katıldı. Biz F klavye ile katıldık. İlk üç kategoriyi Türkler aldı. Yani bir nevi orada gövde gösterisi yapmış olduk. Sanki Türkiye şampiyonası gibi oldu. Dünya üzerinde ilk 3 kategoriyi almak çok zor. Biz bunu Türk Milli takımı olarak başardık. Bunu da F klavye ile sağladık. Aldığımız vuruşlar da derecelerde çok yüksek. Aldığımız başarılara bakıldığında F klavyenin ne kadar başarılı ve hıza yönelik olduğunu fark edebilirsiniz" dedi.

BİR TÜRK'ÜN DÜNYAYA BEDEL OLDUĞUNU KANITLAMIŞ OLDUK

Sonuçlar açısından aldıkları başarıyı değerlendiren Aşkın, "Şampiyonada bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu kanıtlamış olduk. Onun için de mutluyuz. Şampiyonada rakip tanımıyoruz. Yazı işinde en iyisi Türkiye. Bunu da tescillemiş olduk." diye belirtti.

Kaynak: haberinburada