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F Klavye için hazırlıklar sürüyor

F KLAVYE İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Türkçe için özel olarak geliştirilmiş olan F Klavyeye dönüş kapsamında klavye üzerinde bulunan yabancı terimler de Türkçe olacak.

Tarih : 03 Eylül 2015, 09:28
Puan Ver : F Klavye İçin Hazırlıklar Sürüyor(9/10)9


İlk olarak 20 Ekim 1955 tarihinde Bakanlıklar arası Standardizasyon Komitesitarafından onaylanan F Klavye‘nin özel sektörde de olmak üzere aktif olarak yayılması çalışmalar devam ediyor.



Öyle ki 10 Aralık 2013'te devlet tarafından Resmî Gazete'de çıkan haberlere göre Türkçe'ye en uygun klavye olmasından dolayı F klavyeninkamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırılması için talimat verilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında 2017 yılı sonuna kadar klavyelelerin F klavyeye dönüştürülmesinin sağlanacağını bildirdi.



Çalışmalar bunun ile sınırlı kalmayacak.



Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Teknik Kurulu'nda kabul edilen yeni ‘F Klavye Standartı'na göre, klavyedeki tüm tuş isimlerinin de artık Türkçe isim karşılıkları yer alacak.



Örneğin sürekli kullandığımız Enter tuşu “Giriş”, Delete tuşu ise “Sil”, Print Screen tuşu ise ekranı kopyala olarak klavyede yer alacak.



Türkçe için özel olarak geliştirilmiş olduğundan kelime yapılarını incelediğimizde Türkçe bir metni bu klavyede yazmak, Q klavyedeyazmaktan daha kolay ve hızlı bir sürede yazılabilmekte. Tüm bu avantajlarından dolayı F Klavyenin yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.



 



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