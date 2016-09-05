

Avşa Adası'ndan Çekmeköy'e uçan işadamı Ali Ağaoğlu'na ait helikopter havada kısa süreli paniğe neden oldu. Dün 17.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na rapor vermeden Avşa Adası'ndan kalkış yapan TC-HCM kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından tanımlanamaması üzerine hareketli dakikalar yaşandı.







Balıkesir'den kalkan 2 adet F-16 uçağı kısa sürede helikopterin uçtuğu güzergaha gelerek temas kurdu. Helikopterin tanımlanmasının ardından uçaklar Balıkesir'e geri döndü. Bu sırada Maltepe sahilinde F-16'ları gören vatandaşlar sosyal medyada endişelerini dile getirdi. Sabah'ın haberine göre helikopterin işadamı Ali Ağaoğlu'na ait olduğu belirtilirken Ağaoğlu'nun helikopterde bulunup bulunmadığı öğrenilemedi.