F-16'LARIN HAVALANMASINA NEDEN OLAN HELİKOPTER BAKIN KİMİN ÇIKTI
Avşa Adası'ndan Çekmeköy'e uçan işadamı Ali Ağaoğlu'na ait helikopter havada kısa süreli paniğe neden oldu. Dün 17.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na rapor vermeden Avşa Adası'ndan kalkış yapan TC-HCM kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından tanımlanamaması üzerine hareketli dakikalar yaşandı.
Balıkesir'den kalkan 2 adet F-16 uçağı kısa sürede helikopterin uçtuğu güzergaha gelerek temas kurdu. Helikopterin tanımlanmasının ardından uçaklar Balıkesir'e geri döndü. Bu sırada Maltepe sahilinde F-16'ları gören vatandaşlar sosyal medyada endişelerini dile getirdi. Sabah'ın haberine göre helikopterin işadamı Ali Ağaoğlu'na ait olduğu belirtilirken Ağaoğlu'nun helikopterde bulunup bulunmadığı öğrenilemedi.
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