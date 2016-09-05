Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

F-16'LARIN HAVALANMASINA NEDEN OLAN HELİKOPTER BAKIN KİMİN ÇIKTI


F-16'LARIN HAVALANMASINA NEDEN OLAN HELİKOPTER BAKIN KİMİN ÇIKTI
Tarih : 05 Eylül 2016, 09:18
Puan Ver : F-16'ların Havalanmasına Neden Olan Helikopter Bakın Kimin Çıktı(7/10)9


Avşa Adası'ndan Çekmeköy'e uçan işadamı Ali Ağaoğlu'na ait helikopter havada kısa süreli paniğe neden oldu. Dün 17.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na rapor vermeden Avşa Adası'ndan kalkış yapan TC-HCM kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından tanımlanamaması üzerine hareketli dakikalar yaşandı.



Balıkesir'den kalkan 2 adet F-16 uçağı kısa sürede helikopterin uçtuğu güzergaha gelerek temas kurdu. Helikopterin tanımlanmasının ardından uçaklar Balıkesir'e geri döndü. Bu sırada Maltepe sahilinde F-16'ları gören vatandaşlar sosyal medyada endişelerini dile getirdi. Sabah'ın haberine göre helikopterin işadamı Ali Ağaoğlu'na ait olduğu belirtilirken Ağaoğlu'nun helikopterde bulunup bulunmadığı öğrenilemedi.








Etiketler: F-16  Ların  Havalanmasına  Neden  Olan  Helikopter  Bakın  Kimin  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER