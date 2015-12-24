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F-16'LAR SURİYE SINIRINDA


F-16'LAR SURİYE SINIRINDA
Tarih : 24 Aralık 2015, 13:36
Puan Ver : F-16'lar Suriye Sınırında(9/10)10


Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14 adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, gün içerisinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı girmeye çalışan 700 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı çıkmaya çalışan 6 kişinin yakalandığı bildirildi.








Etiketler: F-16  Lar  Suriye  Sınırında    haber

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