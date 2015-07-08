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f-16 ile yolcu uçağı havada çarpıştı

F-16 İLE YOLCU UÇAĞI HAVADA ÇARPIŞTI

Amerika'nın Güney Carolina eyaletinde Charleston'un 11 mil kuzeyinde, F-16 savaş uçağıyla Cessna C 150 tipi küçük bir uçak havada çarpıştı.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 09:10
Puan Ver : F-16 İle Yolcu Uçağı Havada Çarpıştı(7/10)5


Cessna tipi özel bir uçakla F-16 savaş uçağının Charleston kentinin kuzeyinde saat 11.00 sıralarında çarpışmasında, F-16 pilotunun sağ olarak uçaktan atladığı belirtildi. Diğer uçakta bulunanların sağlık durumları henüz bilgi olmadığı, uçağın parçalarının düştüğü bölgede en az bir kişinin yaralandığı açıklandı.








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