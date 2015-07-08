

Cessna tipi özel bir uçakla F-16 savaş uçağının Charleston kentinin kuzeyinde saat 11.00 sıralarında çarpışmasında, F-16 pilotunun sağ olarak uçaktan atladığı belirtildi. Diğer uçakta bulunanların sağlık durumları henüz bilgi olmadığı, uçağın parçalarının düştüğü bölgede en az bir kişinin yaralandığı açıklandı.