F-16 İLE YOLCU UÇAĞI HAVADA ÇARPIŞTI
Amerika'nın Güney Carolina eyaletinde Charleston'un 11 mil kuzeyinde, F-16 savaş uçağıyla Cessna C 150 tipi küçük bir uçak havada çarpıştı.
Cessna tipi özel bir uçakla F-16 savaş uçağının Charleston kentinin kuzeyinde saat 11.00 sıralarında çarpışmasında, F-16 pilotunun sağ olarak uçaktan atladığı belirtildi. Diğer uçakta bulunanların sağlık durumları henüz bilgi olmadığı, uçağın parçalarının düştüğü bölgede en az bir kişinin yaralandığı açıklandı.
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