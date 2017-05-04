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ezgi mola o ünlüleri ti'ye aldı

EZGİ MOLA O ÜNLÜLERİ Tİ'YE ALDI

Güzel oyuncu Ezgi Mola, Instagram'dan şalvarlı başörtülü fotoğrafını paylaştı. Mola, fotoğrafta ünlü markaları etiketleyerek sosyal medyadan reklam yapan ünlüleri ti'ye aldı.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 15:32
Puan Ver : Ezgi Mola O Ünlüleri Ti'ye Aldı(9/10)11


Instagram'da yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldürmeyi başaran güzel oyuncu Ezgi Mola, bu defada sosyal medyadan Reklam yapanları gözüne kestirdi. Köylü kıyafetleri giyip ünlü markaları etiketleyen Mola, sosyal medyadan reklam yapan ünlüleri ti'ye aldı.



TAKİPÇİLERİNİ GÜLMEKTEN KIRDI GEÇİRDİ

Giydiği köylü kıyafetlere ünlü markaları etiketleyen Ezgi Mola, takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı 20 dakika da 18 bin beğeni aldı.



 



kaynak:milliyet






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