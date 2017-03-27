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ezan ile geldik, sela ile gideriz

EZAN İLE GELDİK, SELA İLE GİDERİZ

Konya'da 16 yıl önce tabancayla vurularak öldürüldükten sonra yol kenarında cesedi bulunan Ali Ergün'ün katil zanlıları başka bir cinayetten 14 yıl hapis yatıp çıktıktan sonra 4 aylık takibin ardından yakalandı

Tarih : 27 Mart 2017, 15:24
Puan Ver : Ezan İle Geldik, Sela İle Gideriz(7/10)9


Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Ilgın ilçesinde 16 yıl önce 41 yaşındayken öldürülüp yol kenarına atılan müteahhit Ali Ergün'ün katilleri bulunamamıştı. O dönem faili meçhul olarak kapatılan cinayet dosyası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından tekrar açıldı.



Ali Ergün'ün katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 16 yıl önce olayın gerçekleştiği yerin yakınlarında bulunan bir otelin şantiyesinde çalışan işçilerin SSK kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmanın ardından o yıllarda otel inşaatında çalışanlar tespit edildi. 16 yıl önce çalışanlarla görüşen polis ekipleri, cinayetin işlendiği 23 nisan 2001 yılında işçilerden Deniz B., (33) Soner S., (35) Halil V., (40) ve Ramazan S.'nin (37) olayın hemen ardından işi bırakarak eşyalarını bile yanlarına almadan ilçeden ayrıldığını tespit etti.



Bunun üzerine cinayet şüphelilerinin bu şahıslar olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, şüpheliler ile ilgili gerekli bilgi ve delili topladı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerden Deniz B. ve Soner S. Zonguldak'ta, Halil V. İstanbul'da, Ramazan S. de Manisa'da yakalanarak Konya'ya getirildi.



 



kaynak:habertürk








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