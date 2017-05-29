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eyüp'te kaza! 1 ölü!

EYÜP'TE KAZA! 1 ÖLÜ!

Eyüp'te kontrolden çıkan araç seyir halindeki bir otomobile çarptı. Ardından kaldırımın kenarındaki yön tabelası ve durağa çarparak takla attı. Aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Araçtaki yolcu ise kazada yaralandı. Aracın şoförü Muhammet Karadaş henüz hastaneye ulaşmadan vefat etti.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:48
Puan Ver : Eyüp'te Kaza! 1 Ölü!(7/10)7


Eyüp'de kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki bir otomobile çarptı. Otomobile çarptıktan sonra kaldırım yanındaki yön tabelasına hızla çarparak otobüs durağına savruldu. Otobüs durağına çarpmanın şiddeti ile otomobil takla attı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.



Sabaha karşı 05:30 sularında gerçekleşen kaza, Rami Kuşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edirnekapı istikametine doğru giden 34 SL 6988 plakalı aracın sürücüsü Muhammed Karadaş, kazada hayatını kaybetti. Muhammed Karadaş'ın çarptığı otomobilin şoförü Barış Ciğerci ise kazadan herhangi bir yaralanma yaşamadan sıyrıldı. Muhammet Karadaş'ın henüz ambulanstayken hayatını kaybettiği aktarıldı. Henüz kimliği tespit edilemeyen, araçtaki şahıs ise kazada yara aldı. Muhammed KAradaş'ın ailesi, acı olayı haber aldıktan sonra kaza yerine akın ettiler. Karadaş'ın ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



 


 


kaynak:vatandanhaber






 








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